Pevačica Nika Jović, žestoko je isprozivala pevačicu Radu Manojlović zbog odevanja. Kako ističe, smatra da joj je stilista hitno potreban.

- Radu Manojlović mnogo volim i smatram da je divna, ali se zaista loše oblači. Stvarno mora da promeni stil ili da nađe nekog stilistu koji će joj pomoći. Prezgodna je i ima dobru energiju, ali kada je nekad vidim kako se obuče stvarno mi ne bude dobro, rekla je Nika Jović za koleginicu.

Inače, Rada Manojlović je često na meti kritika zbog stajlinga.

- Neopterećena sam generalno životom, a posebno garderobom. Mogu da me pljuju do njihovog zadnjeg udaha zato što u ovom telu živim ja i tu se završava svaka priča. U četiri zida živim sama sa sobom i kad je meni lepo ti ljudi koji kažu “skrati kosu, ošišaj šiške, ofarbaj se u crno“, oni nisu ja i nemoj da me oblikuju. Svakako će pljuvati, važno da sam sebi lepa.

"Sestra mi kupuje stvari kod Kineza"

- Opušteno idem kroz život kao on, dok je sestra dobar organizator, kod mene može danas, za deset dana ili nikad. To sa parama takođe i to mi je jako loša crta, ali opet to je flegmatičnost i ne opterećenost budućnošću. Sad da štekam neke pare, a sutra me udari grad veličine jajeta i? Treba da se živi sad. Trošim na dostavu hrane, gluposti i na pesme - ističe ona i dodaje:

- Ne kupujem kod kineza, ali Maja mi kupuje. Skoro je otišla i kaže mi “plaćamo po sto evra i više jednu haljinu, a kod kineza ista za dve hiljade“. Ovu za sto evra mi pljuju i raspadne se posle prvog pranja, onda mi je bolje da platim dve hiljade dinara.

