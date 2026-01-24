KIJA KOCKAR PROZVALA SLOBINU MAJKU! Nakon toliko godina od razvoda priznala šta se desilo na njihovom venčanju: Draginja je to uradila prva...
Iako je od razvoda Kije Kockar i pevača Slobe Radanovića prošlo nekoliko godina, njihov odnos i dalje povremeno dospeva u fokus javnosti. Pobednica "Zadruge" iz 2018. godine sada je ponovo privukla pažnju, ovog puta komentarom koji se tiče njegove majke, Draginje Radanović.
Povod za njenu reakciju bila je aktuelna svetska tema o porodici Bekam, nakon što je Bruklin Bekam izneo detalje sa svog venčanja i naveo da je njegova majka Viktorija igrala na način koji je, po njegovim rečima, bio neprimeren za taj događaj.
Kija i Sloba u vreme najveće ljubavi:
Na ovu priču Kija je reagovala kratko, te je naa društvenoj mreži X napisala sledeće:
- Draginja did it first. Sorry, Victoria Beckham - aludirajući na ponašanje Slobine majke i poručivši da je sličan presedan već viđen mnogo ranije.
Draginja o Kiji pričala: "Upropasila je Slobu"
- Kija je Slobu upropastila. Moj sin je patio otkako su se venčali, jer je video da njihov brak neće funkcionisati. Mi imamo stan u Zrenjaninu, u kome su mogli da žive kada dođu iz Beograda. Godinu i po dana je stajao prazan jer ona nije htela da njih dvoje tu budu zajedno. Nego kada dođu ovde, on bude kod nas, a ona kod svoje majke. Pa kakav je to brak?Evo sada kažem, ja više tu vezu ne podržavam. Drago mi je što je on u rijalitiju zavoleo Lunu. Pa kada izađe, može da bude sa bilo kojom drugom, samo ako je srećan - rekla je tada Draginja i rekla da su na samom venčanju postojali problemi.
