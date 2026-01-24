Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić trenutno uživa u ljubavi sa Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper, koji ju je nedavno zaprosio u jednoj televizijskoj emisiji pred milionskim auditorijumom. Ipak, njihov odnos ne nailazi na odobravanje svih, a među onima koji imaju negativan stav prema ovom paru nalazi se i Vesna Vukelić Vendi.

Vendi je sada javno objavila snimak njihove veridbe iz "Amidži šoua", a pevačica Indi Aradinović, je u komentarima kratko poručila: "Vendi, volim te".

Nakon toga, Mina Kostić nije ostala nema. Pevačica se direktno obratila Vendi, ne birajući reči, te joj je uputila tešku uvredu nazvavši je: "Odronu od žene".

Kasper odgovorio Vendi

Podsetimo, nakon što je Vendi nazvala Kaspera „vampirom, ljudožderom i debelokošcem“, on je odlučio da reaguje, te je za Kurir rekao sledeće:

- Ja ne znam ko je Vendi, nikada nisam čuo za nju. Je l’ to neka šatorska pevačica? Ja ne znam nijednu njenu pesmu – rekao je on za Kurir.

