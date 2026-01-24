Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić izazvao je pravu buru tokom gostovanja u emisiji Magazin IN, kada je govorio o uticaju društvenih mreža na život ljudi, dok je koleginicu Sanju Marinković doveo u prilično nezgodnu poziciju.

On je direktno upitao voditeljku da li joj stižu nepristojne poruke, čime ju je jasno zatekao.

- Kad sam ja bio klinac, morao si da se zabavljaš sa devojkom barem godinu dana da bi došlo do intimnog čina. Ako kao važi za normalnu devojku, ne mora godinu, pola godine eto, desi se poljubac, ali ne više od toga, moralo je da se čeka...Tebi se javi bilo ko Sanja, sigurno ti šalju razne fotografije muškarci -rekao je Ognjen.

Na ovu provokaciju Sanja je iskreno odgovorila:

- Ja se prepadnem, meni bude neprijatno – priznala je.

Sanja je potom otvoreno govorila i o stavovima žena i muškaraca kada je reč o intimnosti:

- Rekla sam da su se žene navadile, da traže, kupi mi ovo ili ono, glupo mi da žena o sesu kaže: "voli onako ili ovako", muškarac mora da vodi! Ja mrzim muškarca kada mi se šeta gologz po kući! – dodala je Lepa.

Foto: Printscreen

Amidžić nije odoleo ni da spomene Sanjin Instagram profil, koji obiluje golišavim fotografijama:

- Tvoj Instagram profil obiluje golišavim fotografijama, je l' to bilo ranije?! Ti u kupaćem, ti na treningu - upitao je voditelj.

Sanja je sve priznala i otkrila detalje iz prošlosti:

- Pa bilo je. Stani, ja sam se slikala pre 20 godina za naslovnu stranu časopisa u kupaćem na pijaci - rekla je bez ustezanja.

Dobio treće dete

Podsetimo, Ognjen iz prvog braka ima sina Matiju, dok sa suprugom Minom ima sina Peruna, a par je danas dobio i devojčicu.

– Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće – izjavio je Ognjen kratko nakon porođaja.

