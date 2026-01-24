MARIJANA KATIĆ ODRŽALA ČAS FRANCUSKOG, PA PROGOVORILA O ODNOSU S MARKOM GAČIĆEM! Evo šta je sve mlada zvezda otkrila
Nakon uspešnih kavera koje je objavila početkom 2026. godine, pevačica Marijana Katić nastavlja istim tempom. Mlada zvezda „Zvezda Granda“ vredno radi na novim projektima, a zatekli smo je u studiju kod Saška Nikolića, sa kojim priprema novi kaver.
Pre snimanja, Marijana je govorila o periodu kada je bila manje prisutna u javnosti, ali i o temama koje su je pratile tokom učešća u popularnom muzičkom takmičenju.
- U jubilarnoj desetoj sezoni ‘Zvezda Granda’ stigla sam do finala sa samo 16 godina i tada sam bila premlada za toliku medijsku pažnju. Nisam se osećala spremno za veliku eksponiranost, i zato sam se povukla. Danas sam zrelija i smatram da je sada pravo vreme da se u potpunosti posvetim karijeri- rekla je Marijana, koja važi za veoma angažovanu i radnu pevačicu.
Tokom takmičenja bila je miljenica Ane Bekute, koja ju je tada nazivala i svojom naslednicom, dok sa posebnom emocijom govori o Šabanu Šauliću. „Žao mi je što tada nisam više koristila priliku da tražim savete od Šabana, čije pesme i danas rado pevam“, iskrena je bila mlada pevačica.
O spekulacijama koje su se svojevremeno pojavljivale o njenom odnosu sa Markom Gačićem, Marijana kaže da u tome nije bilo ničeg ozbiljnog. „Istina je da smo se viđali, ali to nije bila ozbiljna priča. Sve se dešavalo mnogo pre njegovog braka. Danas nismo u kontaktu, ali mi je žao zbog razvoda“, zaključila je ona.
Nakon razgovora, Marijana i Saško Nikolić uputili su se u studio, gde su u opuštenoj atmosferi započeli rad na njenom novom muzičkom projektu. Marijana je čak održala Sašku i čas francuskog jezika.
