Nakon uspešnih kavera koje je objavila početkom 2026. godine, pevačica Marijana Katić nastavlja istim tempom. Mlada zvezda „Zvezda Granda“ vredno radi na novim projektima, a zatekli smo je u studiju kod Saška Nikolića, sa kojim priprema novi kaver.

Pre snimanja, Marijana je govorila o periodu kada je bila manje prisutna u javnosti, ali i o temama koje su je pratile tokom učešća u popularnom muzičkom takmičenju.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

- U jubilarnoj desetoj sezoni ‘Zvezda Granda’ stigla sam do finala sa samo 16 godina i tada sam bila premlada za toliku medijsku pažnju. Nisam se osećala spremno za veliku eksponiranost, i zato sam se povukla. Danas sam zrelija i smatram da je sada pravo vreme da se u potpunosti posvetim karijeri- rekla je Marijana, koja važi za veoma angažovanu i radnu pevačicu.

Foto: Kurir

Tokom takmičenja bila je miljenica Ane Bekute, koja ju je tada nazivala i svojom naslednicom, dok sa posebnom emocijom govori o Šabanu Šauliću. „Žao mi je što tada nisam više koristila priliku da tražim savete od Šabana, čije pesme i danas rado pevam“, iskrena je bila mlada pevačica.

O spekulacijama koje su se svojevremeno pojavljivale o njenom odnosu sa Markom Gačićem, Marijana kaže da u tome nije bilo ničeg ozbiljnog. „Istina je da smo se viđali, ali to nije bila ozbiljna priča. Sve se dešavalo mnogo pre njegovog braka. Danas nismo u kontaktu, ali mi je žao zbog razvoda“, zaključila je ona.

Foto: Kurir

Nakon razgovora, Marijana i Saško Nikolić uputili su se u studio, gde su u opuštenoj atmosferi započeli rad na njenom novom muzičkom projektu. Marijana je čak održala Sašku i čas francuskog jezika.

Detaljnije u prilogu.

Marijana Katić uči Saška Nikolića francuski Izvor: Kurir

