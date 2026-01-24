Slušaj vest

Dunja Ilić našla se u fokusu javnosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila privatnu prepisku koja je izazvala burne reakcije. Bez zadrške, pevačica je podelila poruke u kojima otvoreno govori o svom intimnom životu, a jedna rečenica posebno je privukla pažnju fanova i zaprepastila sve.

Ova objava brzo se proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile podeljene. Dok su jedni pohvalili pevačicu zbog iskrenosti i hrabrosti da govori o temama koje su mnogima tabu, drugi su smatrali da je otišla predaleko i da takve stvari treba zadržati za sebe.

Ovako je nekad Dunja Ilić izgledala:

1/14 Vidi galeriju Transformacije Dunje Ilić Foto: Prinscreen/Instagram, printscreen YT

"I ja, iako sam spavala dva dana, hoću i treći" - pisala je Dunja.

"Obavezno, ništa bolje od spavanja i se*** nema. Lepo spavaj" - stigao je odgovor.

"Sanja sam s*** celu noć, verovatno što ga nisam imala od jula. Spavanje sam nadoknadila, a za ovo ne znam šta ću" - napisala je Dunja.

Završila na ulici

Podsetimo, Dunja Ilić je nedavno otvoreno progovorila o periodu kada je, kako kaže, bila beskućnik zbog poroka i finansijskih problema.

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje.Odveli su me u Srbiju -prisetila se nedavno Dunja.

Opasan porok

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

1/14 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Zorana Jevtić, Kurir

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 eura. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: