Danas se u ''Eliti 9'' dogodila drama kada je Maja Marinković prošetala kućom Odabranih u tangama, što je jako razbesnelo Asmina Durdžića.

On je ogovarao Maju sa Anitom i Lukom Vujovićem, te rekao da Maji sprema haos od ponedeljka, a sad se tim povodom oglasio i njen otac Radomir Taki Marinković.

- Kako pokvarena riba. Samo da me prođe zub i krenuću da je ponižavam za stolom da ne zna da li je pošla ili došla. Zgadila mi se. Sad će ona da vidi, zamisli molim te ja nju branim, a ona me tako namešta. Skida se tu u tange i provocira - rekao je Alibaba u rijalitiju "Elita 9".

Taki je imao šta da kaže o ovome.

- On to priča već treći put. Oni igraju rijaliti tamo, ali su oni osuđeni jedni na druge. Maja je slobodna, on se možda zaljubio u nju i ljubomoriše, ali Maja njega gleda kao velikog prijatelja. Rekao je da nije takvu devojku sreo kao što je Maja, moguće da je odlepio i da je zato brani. Moguće je i da hoće da je zaštiti jer je u Eliti 7 ona branila i njega i Staniju - rekao je Taki za "Pink".

Taki kaže: "Na garderobu dajemo 30.000 evra po sezoni"

Majin otac se nedavno osvrnuo i na komentare da Maja više nije glavni akter, te se kači na druge učesnike.

- Ne mora da se bude u priči da bi neko pobedio, pa evo imamo primer Kijine mame. Maji je dovoljno da se pojavi sa svojim izgledom i drži pažnju. U kući su svi njeni fanovi, osim Miće, Matore i Miljane, ona je četvrta po stažu u kući – rekao je Taki, a onda se osvrnuo i na garderobu koju šalje rijaliti učesnici.

- Više ne spremam garderobu, sada sam joj rekao da kupi na vreme. Sad je i zadnjica umanjena i ne mogu da idem do kreatora za svaki detalj. Neka blista i neka izađe poslednja, ali uvek tata kupuje i šalje. Mnogo je uloženo u njenu garderobu, ove godine je sama sebi uložila u garderobu, ali tamo ako hoćeš da uđeš za odeću moraš minimalno da uložiš 30. 000 evra. To je javna scena, pa samo preko 2. 000 evra smo dali samo za šminku i kreme i sve to košta.

