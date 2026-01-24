Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana nedavno je pred kamerama izneo tvrdnje da je njegova bivša supruga Milica Kemez u vezi sa njegovim prijateljem, a te navode potvrdila je i njegova sestra.

S druge strane, voditeljkinina bliska prijateljica, Lili Stevanović, demantovala je ove navode i istakla da je reč o potpunoj neistini.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Lili Stevanović otkrila da li Milica Kemez ima novog dečka nakon razvoda od Bore Foto: Printscreen Instagram

- To je takva laž. Ja sam nju čak pitala mesec dana pred venčanje: ''Da li si sigurna'', a ona se čak i ljutila što je pitam. Jako je ružno što je to rekla Borina sestra, nek se drži Pariza i to je to. Lažima ne može povratiti ljubav, ako ljubav ne postoji. To nije Borin drugar, pa ja bih ga videla za šest godina nekad da je to istina. On jeste njegov poznanik, Bora i on su se upoznali osam meseci pred venčanje. Ja kao prijatelj njihove kuće nikad nisam videla tog čoveka na slavama. Dečko radi poslove koje radi, u diplomatiji je i ja ga znam od ranije. On je jedan divan mladić i gospodin - rekla je Lili za Redtv.

Poslednji susret Milice i Bore

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

Bora Santana: "Prevarila me je pred svadbu"

- Ne mogu da verujem da sam bio sam i za Božić i za Novu godinu. Nisam sumnjao da ima drugog. Kad smo se rastali, kao da mi je Bog nameštao. Idem u kafanu, priđe mi njen bivši i počne da me grli i da mi se izvinjava. Počeo je da mi ljubi ruku. Kad sam saznao za prisluškivače, nailazim na drugaricu i ona mi kaže da nije ni ona cvećka. Ispričala mi je za hotel i tog lika sa kojim se videla pred svadbu. On mi se za to izvinjavao, a ja nisam ni znao za šta mi se izvinjava - rekao je Bora.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: