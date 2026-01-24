Slušaj vest

Pobednica "Zadruge" Iva Grgurić nedavno je uplovila u romansu sa imućnim partnerom čiji identitet krije od samog početka.

Ona je nedavno kupila stan u Beogradu na vodi, a sada je pokazala skupoceni poklon koji joj je dao njen misteriozni partner.

Iva je slikala nakit jednog poznatog brenda, dok na slici vidimo i kako u ekstazi rukom prekriva lice.

- Hvala ti do neba! Jer znaš da me voliš i razmaziš baš na ovakve načine - poručila je ona putem Instagrama u opisu objave.

Na fotki je u prvom planu čitav niz komada nakita, čija ukupna vrednost prelazi 30.000 evra.

"Humor mi je jako bitan"

Inače, ona je nedavno pričala šta joj je važno kod partnera.

- Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - jasna je bila ona.

Ona je tad navela da će partnera pokazati javnosti samo ako je oženi.

- Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - kazala je tad Iva za domaće medije.

