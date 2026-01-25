Slušaj vest

Odnos političara Čedomira Jovanovića i njegovog dugogodišnjeg prijatelja i cimera Ace Kosa već godinama privlači pažnju javnosti. Ovoga puta, Kos je na društvenim mrežama podelio niz objava koje su dodatno zagolicale maštu pratilaca.

Čeda Jovanović Foto: Printscreen Instagram

Na jednoj od fotografija, Aca je pokazao kako Čeda Jovanović izgleda u kupaćem kostimu, uz komentar koji je izazvao lavinu reakcija:

„Bože dragi, kako je Čeda zgodan, uh, pločice i telo“, napisao je Kos, a potom dodao:

„Sad ima i titanijumske pločice, još mu u Beču šiju odela po meri iz 2008. godine.“

Foto: Preent Screen

Ubrzo nakon toga, jedan korisnik Instagrama upitao je Kosa

– Da li je istina da vam je Čeda napisao pesmu?

Aca je bez zadrške potvrdio ovu informaciju:

– Da, istina je. Rođendanski poklon… Hvala mu! Ali dobili smo on i ja pesmu od posebne prijateljice i hvala joj što ovako vidi naše prijateljstvo, odgovorio je Kos.

Uz odgovor, podelio je i stihove pesme, koji su, kako je naveo, simbol njihovog odnosa i emocija koje ga prate:

Čeda Jovanović napisao pesmu Aleksandru Foto: Preent Screen

„Jer nekada su ti dani sivi i tuđi…

Brižljivo uzimaju i škrto daju,

bahato izviru iz melodije gomile svirača…

Male tajne što lutaju okolo,

nedugo i nečujno…“

Objava je izazvala brojne reakcije i komentare, a prijateljstvo Čede Jovanovića i Ace Kosa još jednom se našlo u centru pažnje javnosti.

"Dva prijatelja se drže za ruke"

Podsetimo, Jovanović je prokomentarisao i "držanje za ruke" sa prijateljem Acom Kosom.

- Pa nije on meni stavio ruku u gaće ili mi stavio prst unutra. Ta asocijativnost mnogo govori o onima koji to rade. Dva prijatelja se drže za ruke, od kojih jedan ima titanijumsku cev u lumbalnom delu kičme, šrafove umesto pršljenova i drugom rukom se pridržava, a pritom mu je prekinut spinalni nerv zbog čega ne kontroliše nogu... Kako od te slike dođete do zaključka da smo homoseksualci koji javno pokazuju ljubav držeći se za ruke. Na kraju ako ljudima to ulepšava život i to mi je okej - govorio je bivši političar.

1/7 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Printscreen, Print Screen

"Sve ću izdržati zbog Čede"

Podsetimo, Aleksandar Kos nedavno je izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

- Ja mogu sve da izdržim zbog Čede, njegove dece i divnih ljudi koji me podržavaju, ali zbog ovog društva novinare molim da budu normalniji od njega, a ja znam da ste vi samo refleks svega što se dešava u našoj zemlji. Znajte da mi imamo porodice, da su se moji roditelji potresli, Čedina porodica isto, svi prijatelji i zaista živim kao i Čeda - odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zbog toga što imam divnog prijatelja Čedomira, a on u meni druga kojeg će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - rekao je Kos.

