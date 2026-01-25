Slušaj vest

Pobednica rijalitija „Zadruga“ Kija Kockar veoma je aktivna na društvenim mrežama, a naročito na mreži Iks (nekadašnji Tviter). Sa svojim pratiocima često komentariše različite društvene teme, a o jednoj od njih imala je posebno jasan stav.

Kija Kockar Foto: Pritnscreen

Naime, Kija Kockar je otvoreno govorila o surogat majčinstvu, kao i o usvajanju dece, iznoseći svoje mišljenje koje je izazvalo pažnju javnosti.

- Nemam ništa protiv, ali bih isto pre usvojila. I to čak i malo starije dete pre nego bebu - napisala je prvo Kija.

- Činjenica: Drago mi je što kod nas može i singl muškarac/žena da usvoje. Teško, ali bar ima opcija. Dosta nas je odraslo bez jednog roditelja, i to lepo, i mnogi su zahvalni jer je drugi roditelj bio no comment (bez komentara). Zato je bolje svakom detetu sa jednim kvalitetnim nego u domovima - jasna je bila Kija, dok je poznato da je nju odgajila majka Nadica.

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama. Foto: Prinstcreen

