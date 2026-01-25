Slušaj vest

Ognjen Nestorović, poznati voditelj, otkrio je detalje o svojoj porodici, životnim usponima i padovima, kao i o odnosu svoje sestre i oca.

- Bila je tada u zatvoru u Grčkoj, a on je posle dan, dva otišao u Valjevo u novine lokalne i dao čitulju. Sedimo kući i zovu mamu šta da ti kažem i mama onako šokirana... Naravno, posle se pokajao. Prevrnuo je ceo Beograd, pomogao nam je i kum - naveo je Nestorović i dodao

Foto: Prtintscreen Instagram

Kako reaguje tada porodica?- upitao je voditelj Ognjena, a on je iskreno odgovorio:

-Pa blam, evo i sada kada sam malo ostvaren ne mogu da kažem blam, to je moj život i ne bežim uopšte od njega – zaključio je Ognjen za Hype.

Rad u medijima je veoma stresan

Naime, Ognjen Nestorović otkrio je da je posao novinara i rad u medijima veoma stresan, iziskuje mnogo vremena provedenog na poslu i zato je veoma bitno da se pronađe neki balans i sanira taj stres.

Nestorović kaže da je zato ljudima koji se bave tako stresnim zanimanjima mnogo teže da se odreknu nekih loših navika, a u njegovom slučaju, priznaje to su alkohol i pušenje.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Nestorović otkrio je da je posao novinara i rad u medijima veoma stresan, iziskuje mnogo vremena provedenog na poslu i zato je veoma bitno da se pronađe neki balans i sanira taj stres. Foto: Prtintscreen Instagram

- Moj posao je izuzetno stresan, iziskuje dosta vremena, jer najvažnije je da se završe sve obaveze i to u veoma kratkom roku. A onda moraš da nađeš način da se potpuno isključiš i regenerišeš. Obično se opuštam uz sadržaje sa Netfliksa ili HBO, ali najviše volim da odem u prirodu, u moje selo gde se zdravo hranim i najviše odmaram.

Ne može da se odrekne loših navika

- To su cigarete i alkohol definitivno. Volim da popijem kad izađem, to mi je jedan od izduvnih ventila. Nekada se i kod kuće posle napornog dana opustim uz čašu, dve. Što se cigareta tiče, počeo sam da pušim sa 16 godina, i nikada u toku ovog dugog staža koji traje gotovo 18 godina, nikada nisam uspevao da prestanem, već sam samo pronalazio zamene. Pre nekoliko godina prešao sam na jednu od alternativa. Pre svega zato što nigde na poslu ne mogu da zapalim klasičnu cigaretu, a mnogo me je remetilo to da izlazim stalno napolje. U međuvremenu sam se zaista navikao na njih, osećam se bolje nego dok sam pušio. Takođe dobra stvar je što nikoga ne gušim. Ne znam da li su manje štetne, ali ako jesu još bolje. Da razmišljam o svim rizicima u životu, verovatno nikada ništa ne bih probao - iskren je Nestorović.