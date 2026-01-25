Slušaj vest

Nakon što je Đorđe David zapretio da će napustiti žiri, produkcija "Granda" se oglasila zbog njegove burne reakcije na kandidatkinju u "Zvezdama Granda".

Naime, Đorđe David je burno reagovao na negativne komentare o njegovoj kandidatkinji, od strane njegovih kolega iz žirija.

Foto: Printscreen YouTube

Takmičarka Lejla Imširović izborila se za direktan plasman u naredni krug svojim interpretacijama, dok je Maša Jovanović sa četiri glasa drugu šansu morala da potraži u baražu.

Veći deo članova žirija složio se kako je Lejla bila dominantnija i sigurnija što joj je obezbedilo prolazak dalje, dok je Maša potencijal koju je koštao repertoar što je izazvalo žestok odgovor njenog mentora Đorđa David koji je doveo u pitanje svoj ostanak u žiriju

Rezultat i komentari žirija izbacili su iz takta Đorđa Davida koji se obratio produkciji:

- Razmislite da li ostajem u žiriju sledeće godine. Ja se trudim da pomerim granice repertoarski, ubacujem nešto i idem sa idejom da budemo u korak sa vremenom i svakom svom kandidatu u kome vidim taj potencijal inkliniram nešto iz ovog vremena, rekao je roker, na šta se nadovezao Goran Šljivić:

- Pošto si prozvao produkciju, mi ćemo ti glasno i jasno reći da si bio naš izbor za mentora i to ostaje i dalje do kada ne znamo. Vrlo lično primaš odluke žirija, znam da se boriš za svoje kandidate do kraja i da gineš za to, čak te i neki put preterano kritikujemo za to, ali po mišljenju stučnog žirija i njihovih komentara se zaključuje da je prednost bila za kandidata broj dva. Ovo je treći krug i biće sve teže. Mašo bila si izvanredna i ogroman napredak se vidi zahvaljujući tvom mentoru Đoletu. Lejla, bolja po produkciji za taj jedan glas, ali to ne osporava vrednost kandidatkinje broj jedan-zaključio je Šljivić.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

"Otišao sam pod led"

Podsetimo, Đorđe David učestvovao je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio njegov otac, a on izašao nepovređen. Od toga se nikada nije oporavio, a sada je otvoreno pričao kako se u tom periodu nakon tragedije odao porocima.

Đorđe David, jedan od članova žirija Zvezda Granda i zakleti roker, bez dlake na jeziku je pričao o svom životu.

Nakon što je samo sa 14 godina učestvovao u saobraćajnoj nesreći kada je sa ocem bio u automobilu i tada ostao bez oca, kaže da je ušao u loše društvo i tada se odao porocima.

- Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno - rekao je Đorđe za Grand pa dodao:

- Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništva i svaka smrt je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života