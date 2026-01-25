Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica i Zorica Brunclik ne kriju da se ne slažu najbolje, što se jasno vidi u emisijama Pinkovih Zvezda, gde se često međusobno prepiru. Čak i kada sukob ne eskalira, oni iskoriste svaku priliku da „čačnu“ jedno drugo.

Desingerica i Zorica Brunclik Foto: BoBa Nikolić

Sinoć emitovana emisija donela je ponovo sličan scenario – iako bez velike svađe, nije izostalo uvredljivo komentarisanje. Sve je počelo kada je Desingerica odlučio da ne da glas takmičaru Adilu Kurtiću, smatrajući da njegov nivo pevanja zaslužuje tek tri „da“.

- Mislim da je realno stanje da ima tri glasa, na početku je bilo bomba, tu si me oduševio emocijom, vokalom, ali u drugoj pesmi mi nije bilo to to, bez dinamike, bilo je sve isto, za četiri da je bilo potrebno da obe budu baš dobre. U prvoj je bilo bomba, baš mi je držao pažnju, a u drugoj me upucao, izbo me hemijskom u grlo, okej je, nije bilo mega, nije bilo ni loše - rekao je Desingerica.

Na ovaj njegov komentar se odmah umešala Zorica Brunclik.

- Ovo što je Desingerica glasao ne, zato što je glasao za mog kandidata ne - rekla je Zorica, a onda je Desingerica grubo odgovorio:

- Kakve teorije zavere, zemlja je ravna... Glasao sam zato što je realno tri "Da" da budu. Kad kažem "Ne", nije dobro, kad kažem "Da" nije dobro, ja ne znam šta Kemiš radi kući. Zamisli da ti je Zorica žena, ja bih se obesio odmah - rekao je Desingerica.

Na ovo Zorica nije htela da komentariše već je prešla na priču o tome kako bi trebalo da se promeni sistem glasanja u ovom takmičenju.

- Trebalo bi da pronađemo neki sistem da ne vidimo kako je ko glasao. Hoću da kažem da su ovo klasične kombinacije. Ne sviđa mi se ili mi se sviđa, nemamo mi šta da mislimo. Desingerica je potpuno u pravu, ali ne treba da bude ovako. Ti si trebalo da otpeva još jednom prvu pesmu. Video si glasove, verovatno i to utiče - rekla je Zorica.

Despić poručio Zorici da je više plaćen od nje

Podsetimo, nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

- Završila sam - poručila je Zorica.