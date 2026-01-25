Slušaj vest

U sinoćnoj emisiji Pinkove Zvezde ponovo je izbila svađa među članovima žirija. Bosanac se posebno pobunio dok je davao svoj komentar, jer su Viki Miljković i Ognjen Amidžić sve vreme razgovarali.

Foto: Antonio Ahel ATAIMAGES

„Čujete se ovde. Nema smisla, poštuj moje godine, poštuj moju karijeru, moje znanje“, rekao je Bosanac.

„Ako neko poštuje, to sam ja“, odgovorio je Ognjen.

„Viki, začepi, čujemo te, bukvalno si pojačana ovde“, urlala je Jelena.

Nakon toga, Bosanac je naglasio da članovi žirija ne treba da prate ili utiču jedni na druge, već da glasaju po sopstvenom mišljenju, i direktno je okrivio Viki za Desingericin glas:

„Inficirala si ga i upropastila“, rekao je Bosanac.

„Despić je doveden ovde da ga mi pripitomimo, ti si ga pokvarila“, uzvratila je Jelena.

„Despića smo mogli da prevaspitamo“, zaključio je Bosanac.

Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić, BoBa Nikolić, ATA images

Mnogi smatraju da je i sa Karleušom našla zajednički jezik, jer su na novogodišnjem programu pevale zajedno.

- Ono što nam je zajedničko je bavljenje ovim poslom i dobar smisao za šou program, šou biznis. Imamo jako interesantne ideje samo što su drugačije. Mislim da su i "Zvezde Granda" bile najgledanije u tom periodu kada smo nas dve bile u žiriju, i sada smo najgledaniji i najviralniji. Ljudi vole da vide nas dve u toj kombinaciji. Ljudi vole da vide tu različitost. Svako ima mesta pod ovim suncem, pod estradnim nebom, treba pustiti da svako iskaže svoje mišljenje pa sad kako se kaže u jednoj mojoj pesmi neko voli ovo, neko voli ono. Privatno se ne družimo, različite smo, mislimo drugačije, ono što je za nju dosadno i smorno, za mene je ponos i dika, ono što je za nju vau, za mene je bezveze, ali je to dobro za šou program - rekla je muzička zvezda.

0406-damir-dervisagic.jpg

Viki Miljković o svađama sa Jelenom Karleušom Izvor: Kurir televizija