Različite

- Ono što nam je zajedničko je bavljenje ovim poslom i dobar smisao za šou program, šou biznis. Imamo jako interesantne ideje samo što su drugačije. Mislim da su i "Zvezde Granda" bile najgledanije u tom periodu kada smo nas dve bile u žiriju, i sada smo najgledaniji i najviralniji. Ljudi vole da vide nas dve u toj kombinaciji. Ljudi vole da vide tu različitost. Svako ima mesta pod ovim suncem, pod estradnim nebom, treba pustiti da svako iskaže svoje mišljenje pa sad kako se kaže u jednoj mojoj pesmi neko voli ovo, neko voli ono. Privatno se ne družimo, različite smo, mislimo drugačije, ono što je za nju dosadno i smorno, za mene je ponos i dika, ono što je za nju vau, za mene je bezveze, ali je to dobro za šou program - rekla je muzička zvezda.