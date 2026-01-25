Slušaj vest

Filip Car i Dejan Dragojević su familija, otkrio je Dejan nedavno gostujući u jednoj emisiji. Ovaj dvojac našao se jednom prilikom u jednoj od sezona rijaliti takmičenja Zadruga, a njihovo učešće obeležilo je tu sezonu zajedno sa Dalilom Dragojević. Veliku ljubav između Dalile i Dejana ugasio je Car. On je u tom rijalitiju zaveo Dalilu koja je ostavila Dragojevića.

Dragojević je objasnio neobičnu rodbinsku vezu koja ga sada spaja sa Carem. Naime, veza ide preko Dejanove izabranice Jovane.

- Ujak od moje Jovane je sa Filipovom sestrom. Oni nisu klinci, oni su stariji i mi smo generalno familija. Kod mene to kad ide, to udara u glavu, ništa malo sa strane, nego direktno. Tek sam posle saznao, mi smo baš povezani - otkrio je Dejan gostujući kod Lune Đogani u Bunkeru.

Foto: Printscreen

On je dodao da je malo falilo da se sretnu na jednoj porodičnoj proslavi koju je organizovao Jovanin ujak.

Dejan se osvrnuo na dešavanja iz rijalitija i priznao da se kaje zbog načina na koji se ophodio prema Filipu Caru, ističući da mu je Filip zapravo učinio uslugu time što ga je razdvojio od Dalile Dragojević.

- Ja da sam bio pametan tada, ja bih umesto njih njemu cuclao. U znak zahvalnosti: "Dođi vamo zeto moj dobri". On je meni oči otvorio, a ti u tom trenutku ne možeš to da primetiš - bio je iskren Dragojević.

Posebno mu je žao zbog teških reči koje su pale:

- Najžalije mi je, nikada mi nikoga nije opsovao, ja sam njemu prvi bio opsovao majku, iako ja retko psujem. To je bilo nešto sa šlagom smo se gađali i meni je to baš krivo. Umesto da sam otišao kod njega i dao da on meni ras*izdi šlag, ja njega ganjao. Otvorio mi je dva puta oči, ispričao je Dejan.