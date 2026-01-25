Slušaj vest

Luna Đogani je u svom podkastu ugostila voditelja Ognjena Nestorovića, koji je prvi put otkrio zbog čega je dao otkaz na televiziji Pink.

Nestorović je bez dlake na jeziku zamerio mnogim kolegama sa televizije što mu nisu izjavili saučešće zbog smrti oca, već ih je više zanimalo ko će te nedelje voditi emisiju.

Foto: Prtintscreen Instagram

- Preminuo je u petak, a emisija je znate i sami nedeljom. Nisam dobio nijednu poruku saučešća. Došao sam i pitali su me ko će da vodi emisiju. Sahranio sam oca u subotu, a vodio emisiju u nedelju pet sati. Bio sam nezadovoljan što radim Zadrugu, pa su me na kraju povukli sa projekta. Nisam mogao da se lažno smejem. Više puta sam davao otkaz. Napustio sam Pink jer sam saznao da Miljana Kulić ima honorar 4.000 nedeljno. To je bio kraj, kap koja je prelila čašu

1/5 Vidi galeriju Ognjen Nestorović otkrio je da je posao novinara i rad u medijima veoma stresan, iziskuje mnogo vremena provedenog na poslu i zato je veoma bitno da se pronađe neki balans i sanira taj stres. Foto: Prtintscreen Instagram

Otkrio kakav je odnos između sestre i oca

Podsetimo, Ognjen Nestorović, poznati voditelj, otkrio je detalje o svojoj porodici, životnim usponima i padovima, kao i o odnosu svoje sestre i oca.

- Bila je tada u zatvoru u Grčkoj, a on je posle dan, dva otišao u Valjevo u novine lokalne i dao čitulju. Sedimo kući i zovu mamu šta da ti kažem i mama onako šokirana... Naravno, posle se pokajao. Prevrnuo je ceo Beograd, pomogao nam je i kum - naveo je Nestorović i dodao

Kako reaguje tada porodica?- upitao je voditelj Ognjena, a on je iskreno odgovorio:

-Pa blam, evo i sada kada sam malo ostvaren ne mogu da kažem blam, to je moj život i ne bežim uopšte od njega – zaključio je Ognjen za domaće medije