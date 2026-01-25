POSLE MATORE SRCE JOJ UZEO ZVER: Sanja Stanković objavila sliku dečka: Njegovo golo telo u prvom planu (FOTO)
Sanja Stanković bila je deo rijalitja, i u tom zatvorenom prostoru započela je vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Veza je trajala dugo, međutim, kao što sve ima početak i kraj tako je i veza Sanje i Jovane završena.
Nakon toga, Jovana je nastavila da bude deo rijalitija, a Sanja se iz te priče povukla. Radio kao voditeljka, pisalo se i da poseduje skupocene nekretnine, a malo pomalo iznenadi svoje pratioce fotografijom svog partnera.
Sada je podelila trenutak iz spa centra, pa dok je njena gola noga u jednom kadru fotografije, leđa njenog dečka obuhvataju celokupnu fotografiju.
Iako Sanja nije otkrila njegov identitet niti pokazala lice misterioznog muškarca, taj detalj bio je sasvim dovoljan da njeni pratioci krenu sa nagađanjima ko je novi izabranik.
Kurir.rs