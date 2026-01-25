Slušaj vest

Neda Ukraden ima ćerku Jelenu koja joj je podarila tri unuka. Ono što je zanimljivo je da su svo troje unučadi rođeni na isti dan, a pevačica je sada objavila sliku sa njima i otkrila koliko je srećna i ponosna na svoje unuke.

Ispred njih su stajale tri torte urkašene zvezdicama i ružama.

- Najlepši i najsrećniji dan je baš danas kada moje unuke Aleksandra i Neda pune 14 godina, a unuk Dušan 12 godina. Nema veće radosti nego gledati ovu divnu decu kako rastu, uče, raduju se sa svojim roditeljima i drugarima, svemu što im život pruža - napisala je Neda, pa dodala:

- Babini pametnici, talentovana i dobra dečica. Učinili su me najponosnijom i najsrećnijom bakom. Mili moji unuci, bakino najveće blago i radovanje, neka vam je srećan rođendan, da mi još dugo srećno i u zdravlju živite sa svojim divnim roditeljima, mojom Jecom i mojim zetom Pecom. Ljubi vas vaša baka Neda - napisala je pevačica na Instagramu.

Foto: Printscrean

Neda o izazovima odgajanja deteta kao samohrana majka

Neda je sama odgajala ćerku, a nedavno je govorila o izazovima sa kojima se susretala.

- Kada si majka i imaš dete koje si donela na svet tvoja dužnost je da se brineš o njemu kakve god da su okolnosti. Roditeljima u to vreme koji su ostali bez svega, degradirani, trebao si biti ne samo dete nego roditelj i njima. Imao si samo dva izbora ili potonuti, pasti u depresiju, lajati na zvezde, na Boga, ljude, politiku… Ili mikrofon u ruke, put pred sobom i stvori uslove, hrani svoje dete - rekla je Neda i sa ponosom dodala:

- Moja ćerka je moj najveći ponos. Hit ubodeš, proslaviš sve, a ti si isključivo odgovorna za svoje dete. Ja sam joj bila i otac i majka, izvesti dete na put sama u to ratno vreme, teško, baviti se svojom karijerom to je veliki uspeh i mjastorluk. Najsrećnija sam jer imam divan dom, ćerku, zeta , troje unuka, sve moje što valja i što imam njima posvećujem.