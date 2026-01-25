Slušaj vest

Sandra Afrika je ranije iznenadila javnost tvrdnjom da ju je Bruklin Bekam, sin Dejvida Bekama, pokušao osvojiti tokom njenog boravka u Dubaiju.

U jeku aktuelne drame u porodici Bekam i skandala između Bruklinove supruge Nikole Pelc i njegove majke Viktorije Bekam, Afrika se sada na duhovit način osvrnula na, kako kaže, svoju "propuštenu šansu".

Ne znam da li se sećate moje priče o sinu Dejvida Bekama, ovom malom što je sad svuda po medijima. Sreli smo se u jednom hotelu u Dubaiju, na doručku me je šmekao, namigivao i smeškao se, a ja sam ga iskulirala - ispričala je Sandra.

Pevačica je potom objasnila koje su, po njenom mišljenju, dobre i loše strane toga što je tada odbila Bruklina.

- Sad ću vam pokazati koja je loša, a koja dobra strana toga što sam ga odbila. Dobra strana je što Viktorija ponižava snaju, bolno je i strašno. Zamislite da mi je svekrva Viktorija - au, brate! Opsesivna majka, znači svekrva iz pakla. Strašno. Inače bi bilo Viktorijica i ja za gušu - rekla je Afrika kroz smeh.

Ipak, priznaje da postoji i jedan detalj zbog kog joj je pomalo žao što nije završila u slavnoj porodici.

- Loša strana je što je majka igrala prljavi ples na svadbi. Uh kako bismo Viktorija i ja đuskale prljavi ples na svadbi! E, to mi je žao. Eh, da sam znala da će ovako da bude... Čekamo nastavak drame koji sam ja propustila. Pozdrav za mog muvača Bruklina, ljubi te Afrika, i naravno za mamu i tatu - poručila je pevačica u svom stilu.

Očinska figura joj nije falila

Mama je i Sandri i sestri i bratu bila i mama i tata, na pitanje da li je u nekom trenutku Sandri nedostajala ta muška figura u životu kaže:

- Moram da priznam, sada evo kada gledam stvari i kad vraćam unazad, nisam to kada sam bila da kažem mala, kada je on otišao, pa pričam posle pubertet i sve ostalo i kada sam počinjala da pevam, ja sam počela rano 17, 18 godina, eto sad ću 38, nekako nije mi falio i nedostajao, iskrena da budem. Ja ne znam šta je ključni taj neki problem i zašto je to tako, ali moram da priznam da nekako sad kako sam starija i kada gledam na primer, drugarica ima odnos sa svojim ocem, nema veze što je ona udata žena i što ima svog muža i svoju decu, porodicu svoju, ima tu neku podršku, ima nekako jako lep odnos, meni je to onako, baš mi je lepo. I prelepo mi je kad vidim na Instagramu ili na Tik Toku nepoznate ljude, pa kada vidim onako emotivni onaj trenutak kada se devojka udaje pa je tu tata pa je on grli, ljubi, jao ja odmah zaplačem, takva sam i film kad gledam - smeje se Sandra i nastavlja:

- Pre nisam iskreno uopšte, nije mi nedostajao uopšte ja baš kažem i sada kada pričam sa mamom o svemu što je bilo kažem mami "imam utisak mama da nekako tad kad je on odlazio iliti kada je otišao, mi smo bili srećni u stvari". Mislim Bože... ali jesmo. Mi smo jako lep odnos posle imali sa mamom. Ona je veoma lepo funkcionisala i plivala sa nama, kao da joj je on smetao u tom odgajanju. On kao da se nije snašao u ulozi roditelja, ne znam. Još prema deci pošto on ima dve ćerke, je l', mene i sestru, bio je katastrofalan, prestrog. Mislim i kod moje mame su se znale neke stvari, moglo se i nije moglo, tačno se znalo šta se može, šta ne, kod njega ništa ne može. Mislim da ne treba ni dete tako stiskati, treba ga pustiti da i ono samo kaže možda šta želi, kako želi.