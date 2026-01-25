Slušaj vest

Da je Toše Proeski živ, danas bi slavio svoj 45. rođendan. Nažalost njegov život prekinut je 16. oktobra 2007. godine, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Uspomena na njega nikada nije izbledela, a sada se i Toni Cetinski prisetio lepih trenutaka sa pokojnim pevačem. Ono što ih spaja osim prijateljstva i istog zanimanja, je i njihov duet "Lagala nas mala".

Njihovim zajedničkim fotografija sa nastupa Toni se prisetio srećnih trenutaka sa kolegom. Uz objavu je dodao: "Toše nedostaješ. Zauvijek tvoj. Potpisujem!"

"Mašinerija me je stavila, kako kažu, u bubanj i gotovo"

Podsetimo, Toše je nastradao u udesu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj, a sa njim su u automobilu bili njegova menadžerka Ljiljana Petrović i vozač Georgij Georgijevski.

On je uvek bio neko ko je vedrog duha, a tog kobnog dana bio je vidno neraspoložen i prvi put rekao da je umoran od popularnosti i da se teško nosi sa slavom, te je naveo da mu je velika želja da mu dan izgleda sasvim obično poput ljudi koji se ne bave javnim poslom. Međutim, to nikada nije doživeo nakon što je počeo muzičku karijeru.

- Želim, ali ne mogu. Mašinerija me je stavila, kako kažu, u bubanj i gotovo. Nema povratka. Tražim oporavak od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakovanja. Putovanja u Zagreb, pa nazad, putovanje u Australiju... Svega mi je do ovde - pokazao je Toše rukom preko glave.