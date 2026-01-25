- Danas je tačno 5 godina od kada je moj leteći auto ( flying-car) poleteo! Bio je to jedan od prvih letova i prvih vozila ovog tipa na planeti! Datum sam namerno naglasio na video-snimku od pre 5 godina, računajući koliko su svi zaboravni i površni! Danas posle 5 godina još uvek ne postoji regulativa, niti postoje definisani vazdušni putevi koje bi mogla koristiti ovakva leteća vozila! Sledeće nedelje sam konačno u Beogradu posle više nego uspešnog, dvonedeljnog boravka u Americi - napisao je u interesantnoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Ozonirao krv

- Danas se navršilo 6 godina od mog prvog ozoniranja krvi, za koje sam bio siguran, a ispostavilo se da sam bio u pravu, da je najdelotvornije sredstvo u borbi protiv Korona virusa! Kao hemičar po osnovnoj struci, znao sam da će jedan od 3 atoma kiseonika iz nestabilnog ozona(O3), napustiti Ozon i vezati se za vodu u krvi i formirati H20+03=H2o2 +O2 ili Vodonik-peroksid (hidrogen) čije male količine u krvi svakako uništavaju sve viruse ali i druge mikroorganizme! Ja sam posle sopstvenog ozoniranja krvi, ulazio u Kovid centre bez maske, kako bih donirao vizire lekarima i drugom osoblju, ali i dokazao da ne mogu da dobijem Koronu! Vakcina se pojavila tek godinu dana kasnije a Italija i drugi delovi Evrope su ozonizaciju prihvatili tek 60 dana posle moje objave! You’re welcome! P.S. Ne ljutim se što ste me tada zaj***vali da sam nadrilekar, i Proka pronalazač!