Dara Bubamara u jučerašnjoj emisiji "Zvezde Granda" nije se složila sa ostalim članovima žirija kada su komentarisali njenog kandidara, pa je besno napustila studio.

Haos je nastao nakon što su njen kandidat i Cecin završili svoje predstavljanje, pa su usledili glasovi i komentari.

Iako su ostali članovi žirija mislili da i Cecin kandidat nije bio baš najbolji, ipak je on imao više glasova što je Bubamaru razljutilo.

– Foliranti brate, veruj mi. Lično je, nisu realni, dečko je pevao odlično. Nisu dali njemu glasove zbog tebe Ceco, da bi ti bila kao pobednica. Pričali su kako je tvoj kandidat bio loš, katastrofa i evo sad. Ćao, laku noć idem kući– vidno ljuta napustila je scenu i pokupila svoje stvari sa mesta žirija dok je izlazila iz studija.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Ceca reagovala zbog Dare: "Nije fer"

– Dara je otišla bez da čuje moju repliku što nije apsolutno kolegijalno, nije ni fer prema mom kandidatu pod dva, pod tri ovde se ne glasa za mentora nego za pevača. Ovo je moj kandidat, Saša Stojaković je ubica, ne možemo osporavati talenat. Ovome ga ja nisam naučila, to mu je dao Bog i majka koja ga je rodila. Dete, svaka čast i preponosna sam na tebe. Drugom kandidatu čestitam, imaš prelepu boju glasa i pesmu za baraž pokidaj– zaključila je Ceca.