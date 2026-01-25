Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović sletela je u Beograd sa svojim suprugom Ivanom nakon medenog meseca. Bračni par je uživao na Maldivima, a pevačica se pohvalila koliko je pocrnela na putovanju.

Ona je na aerodrom stigla u luksuznoj budni sa leopard printom, crnim čizmama i tobricom koja se savršeno slagala sa njenim autfitom.

Tea je ponosno pokazala svoj ten nakon odmora na Maldivima.

"Nisam se pržila džabe": Tea Tairović pokazala boju nakon odmora, pa sela u besnu mašinu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Nisam se ja pržila džaba. Pocrnela sam. Napunila sam baterije, moglo je još malo - rekla je Tea kroz osmeh.

1/11 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Nakon kratkog razgovora sa novinarima Tea i Ivan su ušli u besnu mašinu sive boje i uputili se kući.

Tea Tairović sa mužem stigla u Beograd sa odmora Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Podsetimo, Tea i Ivan uživali su na medenom mesecu, na koji su otputovali šest meseci nakon venčanja koje je održano u Novom Sadu.

Pevačica zbog obaveza nije mogla ranije da otputuje, a par je odabrao Maldive za ovu posebnu priliku.