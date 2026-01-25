(FOTO/VIDEO) NA MALDIVIMA BILA U BIKINIJU, U SRBIJU STIGLA U SKUPOCENOJ BUNDI: Tea Tairović se vratila sa medenog meseca, pa ušla u besan auto
Pevačica Tea Tairović sletela je u Beograd sa svojim suprugom Ivanom nakon medenog meseca. Bračni par je uživao na Maldivima, a pevačica se pohvalila koliko je pocrnela na putovanju.
Ona je na aerodrom stigla u luksuznoj budni sa leopard printom, crnim čizmama i tobricom koja se savršeno slagala sa njenim autfitom.
Tea je ponosno pokazala svoj ten nakon odmora na Maldivima.
- Nisam se ja pržila džaba. Pocrnela sam. Napunila sam baterije, moglo je još malo - rekla je Tea kroz osmeh.
Nakon kratkog razgovora sa novinarima Tea i Ivan su ušli u besnu mašinu sive boje i uputili se kući.
Podsetimo, Tea i Ivan uživali su na medenom mesecu, na koji su otputovali šest meseci nakon venčanja koje je održano u Novom Sadu.
Pevačica zbog obaveza nije mogla ranije da otputuje, a par je odabrao Maldive za ovu posebnu priliku.
Kurir/Mondo