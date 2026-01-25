EMISIJA KOJU ĆETE ODGLEDATI BEZ TREPTANJA – u današnjem Stars specijalu, od 17.00
Taman kad smo pomislili da će ovaj januar proći u miru, poznati su nas još jednom podsetili na to zašto ne treba da trčimo pred rudu. Minu Kostić verio je njen partner Kasper i to na nacionalnoj frekvenciji, Lepa Brena ogolila dušu kao nikada do sada otkrivši detalje intime sa suprugom Bobom Živojinovićem, Željko Šašić imao izliv besa pred sedmom silom, a drama Jelene Karleuše i Duška Tošića dobila je epilog. I da, Nikolija Jovanović i Relja Popović pojavili su se prvi put u javnosti nakon spekulacija o navodnoj prevari poznatog repera.
Mi smo jedva zadržali dah dok smo ovo pisali, a ni vi nećete trepnuti ako budete uz Stars specijal u nedelju i naš voditeljski par Ivana Kleuta i Oliviju Jontić, koji će vam doneti i priče o Banetu Bojaniću, Mirku Kodiću, Barbari Bobak, Tamari Milutinović i mnogim drugima. Takođe, istražujemo i detalje svetskog skandala koji je potresao i domaću javnost - slučaj Bekamovih.
Budite uz Kurir televiziju i Stars specijal danas od 17.00.