Taman kad smo pomislili da će ovaj januar proći u miru, poznati su nas još jednom podsetili na to zašto ne treba da trčimo pred rudu. Minu Kostić verio je njen partner Kasper i to na nacionalnoj frekvenciji, Lepa Brena ogolila dušu kao nikada do sada otkrivši detalje intime sa suprugom Bobom Živojinovićem, Željko Šašić imao izliv besa pred sedmom silom, a drama Jelene Karleuše i Duška Tošića dobila je epilog. I da, Nikolija Jovanović i Relja Popović pojavili su se prvi put u javnosti nakon spekulacija o navodnoj prevari poznatog repera.