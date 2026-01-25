Slušaj vest

Barbara Bobak sletela je na aerodromu u Beogradu nakon sinoćnjeg nastupa u Evropi. Vrlo raspoložena govorila je za medije. Tema su bile njene koleginice ali i njena nova pesma koja je izazavala pomešane reakcije kod publike.

Prokomentarisala je svoj izgled i koleginciu Teu Tairović koja je malo pre nje sletela na aerodrom.

- Gospođa, kad ima para neka menja, neka ide - rekla je kroz smeh Barbara.

Na pitanje da li je ona umorna i da li jedva čeka odmor, kaže:

- Ne, kao tešim sebe zato što ne mogu da odem. Pa nemam para, znaš ti koliko koštaju ovi spotovi. Niti imam vremena, niti imam para...

- Toliko mi je muka od aviona, gejtova, pakovanja, čekanja, stajanja, najveći mi je odmor da sam kod kuće.

Nedavno je izbacila singl pesmu koja je izazvala veliku pažnju zbog samog teksta i naziva "da prelazi na žene".

- Jesam, prezadovoljna sam. Super su pregledi, super je trending, super je teren i s obzirom na to da je to moje prvo čedo, vrlo sam zadovoljna i nastaviću tim putem.

- Pa tu je više ludost, nego hrabrost. To je neka pojava u društvu koja nije dovoljno opevana. Čula sam neke komentare kako to nije politički korektno da ja koja se još nisam izjasnila za nešto drugo, sem strejt orjentacije da nije fer, da nije politički korektno da ja nešto pevam. Kad bi krenuli o nekim gej izvođačima koji pevaju o strejt odnosima i obrnuto - rekla je Barbara.

- Imaš Mariju Šerifović koja je otvoreno žena gej i ima pesme u kojima spominje muškarce, to je umetnička sloboda.

- Napali su me da ja propagiram da je seksualnost izbor, a ja to nikada i nigde nisam rekla, niti sam propagirala. Naravno da nije, samo mislim da je mnogo više ljudi biseksualno nego što su strejt.

- Otišla bih, da prošetam i vidim tu Paradu, to je baš ajkonik.

Potom je prokomentarisala i trudne koleginice Editu i Milicu.

- Pa lepo, meni je baš drago, jedva čekam da ih vidim. Milicu sam videla, jedva čekam Editu da vidim.

