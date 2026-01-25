Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžićdobio je treće dete. Naime, njegova supruga Mina Naumović se porodila 24. januara i na svet donela zdravu devojčicu.

Ponosni roditelji bebi su dali ime Lola.

Ognjen je postao tata jedne zdrave ćerkice, što mu je i bila želja. Sve je prošlo bez komplikacija, doktori su bebi dali najbolju ocenu, a mama i ćerka se osećaju dobro.

Inače, ime Lola je španskog porekla, nadimak od imena Dolores, u religijskom kontekstu se vezuje za Bogorodicu. Ime Lola je popularno širom sveta u Španiji, Francuskoj, SAD-u, Rusiji, a često se i vezuje za osobine - šarm, samopouzdanje, nezavisnost, životna energija.

Otkriven pol bebe Ognjena i Mine

Takođe, u indijskoj mitologiji Lola se dovodi u vezu sa boginjom Lakšmi, koja je bila boginja blagostanja, ljubavi i sreće.

Ognjen je sa Minom dobio i sina Peruna, dok iz prethodnog braka sa Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju.

Ognjen Amidžić, koji je ranije isticao želju da dobije ćerku, je podelio prve utiske i potvrdio radosne vesti.

Amidžić nije krio oduševljenje zbog dolaske prinove u porodicu.

Foto: Kurir

– Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće – izjavio je Ognjen kratko nakon porođaja za Pink.

