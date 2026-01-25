OTKRIVENO KOJE IME SU OGNJEN AMIDŽIĆ I MINA DALI ĆERKI: Vezuje se za Bogorodicu, popularno je širom sveta
Voditelj Ognjen Amidžićdobio je treće dete. Naime, njegova supruga Mina Naumović se porodila 24. januara i na svet donela zdravu devojčicu.
Ponosni roditelji bebi su dali ime Lola.
Ognjen je postao tata jedne zdrave ćerkice, što mu je i bila želja. Sve je prošlo bez komplikacija, doktori su bebi dali najbolju ocenu, a mama i ćerka se osećaju dobro.
Inače, ime Lola je španskog porekla, nadimak od imena Dolores, u religijskom kontekstu se vezuje za Bogorodicu. Ime Lola je popularno širom sveta u Španiji, Francuskoj, SAD-u, Rusiji, a često se i vezuje za osobine - šarm, samopouzdanje, nezavisnost, životna energija.
Takođe, u indijskoj mitologiji Lola se dovodi u vezu sa boginjom Lakšmi, koja je bila boginja blagostanja, ljubavi i sreće.
Ognjen je sa Minom dobio i sina Peruna, dok iz prethodnog braka sa Danijelom Dimitrovskom ima sina Matiju.
Ognjen Amidžić, koji je ranije isticao želju da dobije ćerku, je podelio prve utiske i potvrdio radosne vesti.
Amidžić nije krio oduševljenje zbog dolaske prinove u porodicu.
– Presrećan sam! Sve je prošlo u najboljem redu! Mina i beba se osećaju super! Jedva čekam da svi zajedno budemo kod kuće – izjavio je Ognjen kratko nakon porođaja za Pink.
Kurir/Blic