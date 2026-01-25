Slušaj vest

Jelena Gerbec iskreno je govorila o sebi ali i kakvog partnera želi pored sebe.

Iako ima višegodišnje iskustvo i bogatu muzičku karijeru, pevačica sebe smatra osobom koja je puna kompleksa, a kako ističe izuzetno je nesigurna u sebe.

–Uvek se spletem i sa jezikom, mnogo razmišljam i nekako sam mnogo opterećena. Mnogo sam iskompleksirana osoba, ne znam jednostavno sam takva. Nesigurna sam, imam tu tremu, šta znam, uvek tako razmišljam – iskreno je ispričala pevačica pa je dodala:

1/5 Vidi galeriju Pevačica se dosetila kako da napravi interesantnu situaciju Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen/Youtube/Grandonline

–Drugačije mi je potpuno kada sam na nastupu, a drugačije skroz kada gostujem u emisiji, mnogo više ljudi gleda i obraća pažnju – zaključila je ona. u emisiji „A sad malo mi“

Podsećamo, pevačica je u istoj emisiji istakla i kakvog muškarca priželjkuje nakon razvoda.

– Ne treba mi dečko, ja nisam devojka, meni treba čovek jedan ozbiljan gospodin. Neka čovek ima pare i ne treba nam ništa više – rekla je atraktivna plavuša kroz osmeh.