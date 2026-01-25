"MNOGO SAM ISKOMPLEKSIRANA" Pevačica iskreno o sebi: Neka čovek ima pare i ne treba nam ništa više
Jelena Gerbec iskreno je govorila o sebi ali i kakvog partnera želi pored sebe.
Iako ima višegodišnje iskustvo i bogatu muzičku karijeru, pevačica sebe smatra osobom koja je puna kompleksa, a kako ističe izuzetno je nesigurna u sebe.
–Uvek se spletem i sa jezikom, mnogo razmišljam i nekako sam mnogo opterećena. Mnogo sam iskompleksirana osoba, ne znam jednostavno sam takva. Nesigurna sam, imam tu tremu, šta znam, uvek tako razmišljam – iskreno je ispričala pevačica pa je dodala:
–Drugačije mi je potpuno kada sam na nastupu, a drugačije skroz kada gostujem u emisiji, mnogo više ljudi gleda i obraća pažnju – zaključila je ona. u emisiji „A sad malo mi“
Podsećamo, pevačica je u istoj emisiji istakla i kakvog muškarca priželjkuje nakon razvoda.
– Ne treba mi dečko, ja nisam devojka, meni treba čovek jedan ozbiljan gospodin. Neka čovek ima pare i ne treba nam ništa više – rekla je atraktivna plavuša kroz osmeh.
Kurir.rs