Gotovo svaka emisija Pinkove zvezde napravi haos na društvenim mrežama. Nekada kandidati naprave pravi šou, a nekada članovi žirija. Ovoga puta bilo je podjednako. Dok je Dragan Stojković Bosanac sedeo u svojoj stolici, takmičarka koja je bila na bini i imala svoj nastup prišla je kompozitoru i priredila mu vatreni ples.

U jednom trenutku, Ana Jasemin je krenula provokaticno da pleše ispred Bosanca, što se njemu očigledno nije dopalo. Poručio joj je da se pomeri, vikao je: "Idi tamo", pokazujući rukom na Desingericu.

E onda je ona izvukla "keca iz rukava", tačnije "kocku šećera iz cipele".

Usledio je neočekivan obrt kada se Ana sagnula, i iz cipele izvadila kocku šećera i pružila je Bosancu. Taj potez potpuno je promenio njegovo raspoloženje. Kompozitor se nasmejao, ustao sa stolice i čak zaigrao.

Tokom izvođenja, takmičarka je najpre zaplesala sa reperom Desingericom, od koga je dobila glas za prolaz, kao i od Viki Miljković i Jelene Karleuše, koja joj je ujedno i mentor. Međutim, glasovi Zorice Brunclik i Bosanca su izostali.