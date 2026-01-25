Slušaj vest

Aleksandra Džidža Stojković pojavila se prvi put u javnosti nakon što je u novembru izgubila bebu. Pevačica je otkrila kako provodi dane daleko od scene.

- Kod mene je sve zanimljivo, treniram, malo studio, malo sa suprugom, malo sa mojom porodicom, malo sa njegovom - rekla je Džidža u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Džidžin otac Dragan Stojković Bosanac je član žirija "Pinkovih zvezda". Od njega mnogi kandidati imaju strah, a pevačica kaže da niko nema potrebu da se plaši čuvenog harmonikaša.

Aleksandra Džidža Stojković Foto: Printscreen TV Pink

- On je čovek koji voli muziku i nema razloga da ga se ljudi plaše, on sve radi da bude bolje, pa on i na mene podvikne. Moj otac i ja smo čak i zajedno nasupali, i imala sam tremu tada.

Dotakla se i Pinkovih zvezda:

- Meni je super sve, i ljudi, žiri, voditelji, moj Dragan je sada u drugačijem svetlu, to sa Desingericom mi je super - rekla je Džidža.

Foto: Printskrin/Instagram

Neizostavna tema za nju je ona koja je i najteža - gubitak bebe.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Džidža Stojković Foto: Printscreen

- Nisam imala svest da tako nešto može da se dogodi, moram da se zahvalim i mojoj porodici i mom suprugu i medijima jer ste nas ispoštovali, prošao je period mog isceljenja, sada smo jači i idemo dalje. Bilo mi je teško priznajem, ali ja imam svoje metode u glavi, i ljudi su bili uz mene i zahvalna sam svima na pomoći. Sada sam čak i jača, moram da kažem da je važno da se ne odustaje i da se pokaže prava ljubav. Meni je bilo lakše jer je moj suprug bio tu, on i ja smo se još više zbližili - rekla je Džidža.