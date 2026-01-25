Slušaj vest

Milica Todorović sitno broji do trenutka kada će doneti bebu na ovaj svet i postati majka. Domaći mediji posetili su rodno mesto pevačice i tamo su razgovarali sa komšijama.

Svi su srećni što će njihova sugrađanka postati mama i tvrde da ona može sve sama i da joj partner nije potreban. Međutim, izjava jednog od komšije da ga raduje što će se u pevačicinoj kući napokon desiti lepe vesti, zaintrigirala je sve.

- Ja sam njenoj majci, pošto se poznajemo, više pričao da će da bude manekenka, glumica, pre nego pevačica. Imala je talenta, videlo se od malih nogu da je talentovana.

- Uvek mi je ona u lepom sećanju. Moj mlađi sin se duržio sa njom i baš smo prošlog leta bili na nekoj svadbi u Beogradu na kojoj je ona pevala, prepoznala nas je, super je bila. Ostala je onako otkačena pomalo, ništa je nije promenilo - kaže komšinica sa osmehom.

Još jedan komšinica imala je samo reči hvale za Milicu:

- Milo nam je i drago što imamo našu Miličicu, ona je naše dete. Skromna je. Em je dobra, lepa, dobro peva, duhovita je i to je meni top. Milica je ekstra. Mislim da je to sve do čoveka, slava i bogatstvo neke ljude ne promene, ostanu skromni kakvi jesu, a Milica je jedna od tih.

Milica je u svom komšiluku uvek rado viđena i podršku ima od svih komšija, a neke komšije imale su i poruke za Milicu kao buduću mamu:

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

- Ja kao mama tri sina, kao što i njena mama tri ćerke ima... Neka tu svoju dobortu i tu svoju velikodušnost i svu ljubav koju ona u sebi nosi, prenese na svoje dete.

Komšije kažu da Milica trudnoću provodi malo u Kruševcu, malo u Beogradu.

- Imaće ona pomoći od njene porodice - kaže komšinica, a na naše pitanje da li misli da je Milici i ženi kao što je ona potreban muškarac i muška pordška ova komšinica otvoreno kaže:

- Ništa joj ne treba, ništa. Uz dužno poštovanje prema muškom rodu, ništa joj ne treba. Sama ona može uz pomoć Božiju da odhrani dete, jednostavno ona se zove roditeljem i završen posao, nemamo šta više...

Komšinica je naravno čula da je Milica u drugom stanju što joj je veoma drago:

- Čula sam da je došla tu kod majke. Drago mi je zbog nje, srećni smo bili kada smo čuli. Nema veze, važno da se rodi dete.

Još jedan komšija bio je u dvorištu svoje kuće i raspoložen da razgovara o svojoj sugrađanki:

- Bila je mala tad kad je otišla, što se kaže, dete. Dobra je bila, kao i sva deca. Bilo je tu dosta dece, igrali su se.. Čuo sam da je sada trudna.

Pre samo nekoliko godina, komšije su joj priželjkivale porodicu i prinovu.

- Fenomenalno dete. Upoznali smo je još u onim prvim danima, tada se takmičila za "Zvezde Granda". Uvek se ona prva javi. To moram da kažem. To je onako utisak koji sam uvek prenela, zove sa terase...

Komšinica kaže i da je veoma srećna zbog vesti da je Milica trudna:

- Mnogo se radujemo, zaista se radujemo. Od prvog momenta kada je njena mama tu radosnu vest podelila sa mnom, jako nam je svima drago. Iskreno da vam kažem nismo je toliko viđali ovde, znam da njena mama provodi dosta vremena kod nje u Beogradu, ali nam je jako drago uvek kada možemo da je vidimo i da sa njom podelimo neki trenutak.

Komšinica koju smo sreli u Miličinoj ulici bila je takođe raspoložena da priča o pevačici, a najviše je raduje lepa vest da je Milica u drugom stanju.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Kurir

- Dobra je bila Milica i kao dete, cela porodica je dobra, i milo mi je sada što sam čula da je trudna, da nosi muško dete, hvala Bogu gospodu, neka se raskrsti kako treba i kako je rekao Bog - priča komšinica, a na našu konstataciju da verovatno zna da je pevačica imala probleme i sa partnerima i zdravstvenih problema kaže:

- Žensko je kao krošnja, ona je lepa krošnja, ali kada propadne ono dance, ona ne vredi ništa, a njoj, hvala Bogu gospodu još jednom, Bog je pogledao da rodi bebu. Sa moje strane i strane moje porodice želim joj sve najlepše, sve što može da bude najbolje. Zaista je divno jedno čeljade, veselo i jednostavno sve najbolje što Bog može da poželi ja joj želim.

Jedna Miličina sugrađanka kaže da nije viđala pevačicu od kada je u drugom stanju, ali se obradovala kada je čula lepe vesti.

Ja je nisam viđala, viđali su je moji, ja sam i malo starija, slabije i izlazim - kaže komšinica i dodaje:

- Nisam je videla, nisam joj čestitala, ali kada je budem videla čestitaću joj.

Komšija takođe zna da je Milica u drugom stanju pa nam je odmah rekao:

- Hvala Bogu, što se kaže, da i tu kuću obraduju neke lepe vesti. Biće najbolja mama.

Ovaj komšija je ipak imao jednu zamerku, ali ne za pevačicu.

- Šteta je što je Milica eto iz Kruševca, a nikada nije ovde pozvana da ona tu gostuje, da napravi neki spektakl, a to bi stvarno bio... Imala je podršku na početku, ali posle nije imala podršku da je eto neko pozove, da se ponosi time, da kažu da je ona iz Kruševca, a verujem da bi se rado odazvala jer kad god bude neko dešavanje kod njenih, kada prave neke rođendane, svadbe, nešto, ona uvek uzme mikrofone i odradi, što se kaže, svoj posao i uvek te pare da kolegama, muzici - kaže ovaj sugrađanin, a jedan stariji se takođe nadovezao:

- Trebalo je verovatno, ajde, pošto je Kruševljanka da i tu bude neki koncert - rekle su komšije iz Kruševca za Blic.