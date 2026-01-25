Slušaj vest

Tek što je dobio treće dete, voditelja Ognjena Amidžića sreli smo danas u nesvakidašnjem društvu i na zanimljivoj adresi.

Naime, Amidžića smo danas uslikali u društvu rijaliti učesnika Marka Đedovića i najboljeg prijatelja Čede Jovanovića Aleksandra Kosa ispred zgrade bivšeg političara na Novom Beogradu. Kako smo saznali, Amidžić je bio u gostima kod lidera Liberalno-demokratske partije i njegovog prijatelja gde se zadržao više od dva sata.

Ognjen Amidžić i Marko Đedović u nekretninu su stigli zajedno, a dočekao ih je Čedin blizak prijatelj Aleksandar Kos, koji ih je, nakon kraćeg razgovora ispred objekta, sproveo unutra. Voditelj i rijaliti igrač delovali su raspoloženo, ali su se trudili da ne privlače previše pažnje, iako su znali da su pod budnim okom javnosti.

Nije poznato koji je povod Amidžićeve i Đedovićeve posete i o čemu su tačno razgovarali, ali se spekuliše da tema nije bila isključivo privatne prirode. S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj se nalazi lider LDP-a, nakon što su mu izvršitelji pokucali na vrata, mnogi se pitaju da li je u pitanju bila podrška, savetovanje ili čak dogovor o nekom budućem gostovanju.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se Amidžić na ovaj susret uputio samo dan nakon što je dobio ćerku. Iako je u jednom od najlepših, ali i najzahtevnijih perioda privatnog života, voditelj očigledno nije zapostavio društvene i poslovne obaveze. Njegovo pojavljivanje u domu političara, koji se trenutno nalazi u centru javnih dešavanja, dodatno je podgrejalo interesovanje naše ekipe.

Đedović, koji je u poslednje vreme često prisutan u medijima zbog svojih javnih istupa i komentara, takođe je privukao pažnju. Njegovo prisustvo u ovom društvu mnogima je bilo iznenađenje, pa se postavlja pitanje kakvu tačno ulogu ima u ovom susretu i da li je on samo prijateljska podrška ili deo šire priče.

Birokratija ga koštala

Podsetimo, Jovanović poslednje dve nedelje vodi intenzivnu borbu sa izvršiteljima oko nekretnine, što je i sam potvrdio. Njegova situacija izazvala je brojne reakcije, kako u političkim, tako i u estradnim krugovima, a današnja poseta poznatih ličnosti dodatno je pokazala da Jovanović i dalje ima snažnu podršku prijatelja i saradnika, kao i interesovanje medija.

Po izlasku iz nekretnine, Amidžić i Đedović su se kratko pozdravili sa jednim od domaćina i uputili dalje. U prilog tome svedoče fotografije. Njihova diskrecija ostavila je prostora za brojna nagađanja, ali je jedno sigurno susret koji je spojio voditelja, rijaliti zvezdu i političara teško da je bio slučajan.