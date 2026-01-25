Slušaj vest

Tek što je dobio treće dete, voditelja Ognjena Amidžića sreli smo danas u nesvakidašnjem društvu i na zanimljivoj adresi.

Naime, Amidžića smo danas uslikali u društvu rijaliti učesnika Marka Đedovića i najboljeg prijatelja Čede Jovanovića Aleksandra Kosa ispred zgrade bivšeg političara na Novom Beogradu. Kako smo saznali, Amidžić je bio u gostima kod lidera Liberalno-demokratske partije i njegovog prijatelja gde se zadržao više od dva sata.

Delegacija

Ognjen Amidžić Foto: Nemanja Nikolić

Sve se dogovorili

Ognjen Amidžić i Marko Đedović u nekretninu su stigli zajedno, a dočekao ih je Čedin blizak prijatelj Aleksandar Kos, koji ih je, nakon kraćeg razgovora ispred objekta, sproveo unutra. Voditelj i rijaliti igrač delovali su raspoloženo, ali su se trudili da ne privlače previše pažnje, iako su znali da su pod budnim okom javnosti.

Nije poznato koji je povod Amidžićeve i Đedovićeve posete i o čemu su tačno razgovarali, ali se spekuliše da tema nije bila isključivo privatne prirode. S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj se nalazi lider LDP-a, nakon što su mu izvršitelji pokucali na vrata, mnogi se pitaju da li je u pitanju bila podrška, savetovanje ili čak dogovor o nekom budućem gostovanju.

Slike govore više od hiljadu reči

Ognjen Amidžić u finom društvu Foto: Nemanja Nikolić

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se Amidžić na ovaj susret uputio samo dan nakon što je dobio ćerku. Iako je u jednom od najlepših, ali i najzahtevnijih perioda privatnog života, voditelj očigledno nije zapostavio društvene i poslovne obaveze. Njegovo pojavljivanje u domu političara, koji se trenutno nalazi u centru javnih dešavanja, dodatno je podgrejalo interesovanje naše ekipe.

 Đedović, koji je u poslednje vreme često prisutan u medijima zbog svojih javnih istupa i komentara, takođe je privukao pažnju. Njegovo prisustvo u ovom društvu mnogima je bilo iznenađenje, pa se postavlja pitanje kakvu tačno ulogu ima u ovom susretu i da li je on samo prijateljska podrška ili deo šire priče.

Birokratija ga koštala 

Podsetimo, Jovanović poslednje dve nedelje vodi intenzivnu borbu sa izvršiteljima oko nekretnine, što je i sam potvrdio. Njegova situacija izazvala je brojne reakcije, kako u političkim, tako i u estradnim krugovima, a današnja poseta poznatih ličnosti dodatno je pokazala da Jovanović i dalje ima snažnu podršku prijatelja i saradnika, kao i interesovanje medija.

Po izlasku iz nekretnine, Amidžić i Đedović su se kratko pozdravili sa jednim od domaćina i uputili dalje. U prilog tome svedoče fotografije. Njihova diskrecija ostavila je prostora za brojna nagađanja, ali je jedno sigurno susret koji je spojio voditelja, rijaliti zvezdu i političara teško da je bio slučajan.

Ostaje da se vidi da li će se u narednim danima otkriti pravi razlog ovog sastanka i da li će on imati dalji odjek u javnosti, ali današnja scena ispred Čedine nekretnine jasno pokazuje da se iza zatvorenih vrata vode razgovori koji privlače veliku pažnju medija.

Ne propustiteStarsOGLASILA SE BAKA KOJA JE ČUVALA ČEDINOG PRIJATELJA KAD JE BIO MALI! Mira iz Dubice otkrila sve pikanterije o Aci Kosu, ovo niko nije znao
Aca Kos Čeda Jovanović
Stars"ISTINA JE DA JE DEČKO..." Ekskluzivno za Kurir Čeda Jovanović otkrio detalje odnosa sa Acom Kosom: Taj divni čovek STRADA ZBOG MENE - OTKRIO I DETALJE HAPŠENJA
3.jpeg
Stars"JA SAM OKRENUO NJEGOV ŽIVOT, OSTAVIO JE KARIJERU" Aleksandar Kos uhapšen, a ovako je Čeda govorio o odnosu sa njim
12.jpeg
StarsKURIR OTKRIVA! Svi detalji privođenja Aleksandra Kosa-policija mu skinula tablice zbog registracije, evo šta je potom usledilo
Aleksandar Kos Čeda Jovanović