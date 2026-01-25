Slušaj vest

Mikele Morono napravio je opšti haos dolaskom u Beograd. Čuveni glumac samo jednom objavom iz srpske prestonice, podigao je Beograđanke na noge. On se i jedno veče provodio u Beogradu, a gotovo svi mediji su pomno pratili svaki njegov trenutak u provodu

Ono što je vidljivo na snimcima je da su devojke sa susednih stolova konstantno gledale u njega, a mnogi su na društvenim mrežama nakon što je Mikele objavio sliku iz hotela u Beogradu, krenuli su u akciju da saznaju gde je to odseo fatalni glumac. 

Međutim, dok ga žene jure po Beogradu, on prati pevačicu Anđelu Ignjatović Breksvicu na društvenim mrežama i lajkuje joj gotovo svaku objavu.

Nije poznato da li je i putem poruka pokušao da je kontaktira, a mlada muzička zvezda nije odgovarala na pozive, kako bismo ovu informaciju i direktno proverili.

Bilo kako bilo, jasno je da je tokom svog boravka u Beogradu fatalni Italijan bacio oko na Breskvicu, koja i važi za jednu od najlepših devojaka kod nas.

Podsetimo, Morono je postao fatalan glumac nakon što je snimio film "365 dana" u kom je imao ulogu kriminalca.

