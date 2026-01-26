Slušaj vest

Bojan Bjelić nakon 12 godina medijske pauze i života van Srbije, vratio se na velika vrata. Kako je i sam govorio u ranijim intervjima nije očekivao da ga ljudi i dalje pamte, ali nakon što se vratio u svoju rodnu zemlju, shvatio je da mu ljubavi od publike ne manjka.

Tada se odlučio i da svoju staru pesmu "Duh iz bomobonjere" snimi ponovo u novom ruhu, a obrada pomenute numere mu je potvrdila da sve ono što on nije ni slutio dok je živeo u Kanadi, a to je da njegov lik i delo u Srbiji nisu zaboravljeni.

Sreli smo se sa pevačem i u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, razgovarali o njegovoj karijeri.

- Kada sam se pojavio na scenu Granda, trudio sam se da pored dobre pesme imam i dobar nastup. Daljudi vide, a i čuju. To od muških pevača niko tada nije radio te nastupe i mislim da sam se po tome izdvojio. Grand scena je sve to dozovoljavala, a ja sam hteo da taj program popunim na pravi način. Hvala Saši Popoviću koji je verovao u to što radim.

Da li ti je nešto nedostajalo dok si živeo u Kanadi?

- Život u Kanadi je baziran na kuća- posao. I nema stalnog druženja, što mi je najviše nedostajalo.

Foto: Printscreen/Instagram

Muzičku karijeru nastavljaš?

- Nastavljam karijeru, a počeo sam tako što sam oživeo staru diskorafiju. Pošto me nije bilo nigde sve ove godine, dobio sam ideju da tako podsetim ljude na sebe.

Koji duet ti je draži? Indi ili Dara Bubamara?

- Obe su bile zanimljive i sjajne. Uskoro ću objaviti neki video kada smo snimali te spotove i kako je to tada izgledalo.

Bojan Bjelić ponovo na sceni Izvor: Kurir televizija

Da li si nekad imao želju da se pojaviš na Evroviziji?

- Želja mi je od malih nogu, ali nisam se usudio još uvek. Nisam se ni prijavljivao, ali bih mogao u nekom trenutku. Do pesme je najviše.