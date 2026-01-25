Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša vratila se iz Dubajia, gde je boravila sa ćerkama Atinom i Nikom, odakle je pre par dana uputila poziv policiji, kada je njen bivši suprug Duško Tošić ušao u stan na Dedinju, u kojem muzička zvezda živi sa naslednicama i tom prilikom zamenio brave na objektu.

Po sletanju u Beograd, Karleušu je dočekala ekipa Kurira. Pop diva je, kao i uvek, pleniła pažnju prisutnih, pojavila se u upečatljivoj crnoj kombinaciji, a moglo se primetiti da ni najmanje nije bila uzrujana zbog proteklih dešavanja, te je samouvereno i bez trunke nervoze prošetala aerodromom. Uprkos neprijatnosti koju joj je priredio bivši suprug bila je raspoložena i sa osmehom na licu.

Jelenu i njene ćerke dočekao je brat od tetke.

JK: Ne poštuje dogovor

Podsetimo, samo nekoliko dana pre nego što je nastao haos na Dedinju, Jelena je javno rekla da Duško ne plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena nedavno, pa dodala:

- Pokušavam da rešim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove dece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dve alimentacije drugom roditelju koji nad decom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti rešen - objasnila je Karleuša.

Prijavila upad policiji

Jelena je u večeri drame u stanu na Dedinju potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, o čemu je prvi pisao Kurir, navodeći da je Tošić "upao" u stan.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Karleuša sa ćerkama stigla u Beograd Izvor: Kurir

Oglasio se advokat Duška Tošića

Ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan - piše u saopštenju.

