Aleksandrina izjava izazvala je pažnju javnosti, a Tina je otvoreno govorila o tome kako je doživela ceo slučaj, ističući da ju je situacija iznenadila, ali ne i povredila.

- Iskreno mislim ja sam se šokirala, Aleksandra je pevala meni prateće vokale 2004. godine, možda se ne seća toga, iskreno mene nije povredilo ništa, ja sam prokomentarisala samo da sam se mnogo potresla - rekla je Tina pa je dodala:

- Ona se pravila kao da ne zna ko sam ja, još ju je Goca Tržan pitala za mene, a Aleksandra očigledno ima amneziju, nas dve se ne poznajemo, ja sam uvek govorila da volim da slušam, njene pesme, nije mi jasno što je tako ali dobro.

- Meni je sve bilo smešno, možda je njoj bilo krivo što su je pomešali sa mnom, ali dobro. Ja sam dobila veliku podršku od kolega, i hvala im na tome, ja trajem mnogo godina, velike naše zvezde su normalne, a ona se tako ponaša. Ko mene zna kao osobu, zna kako se zovem i prezivam, a sada će zapamtiti i Aleksandra - dodala je Tina.

Pevačica se dotakla i estradnih tema, ističući da sujeta među kolegama postoji, kao i da je tokom karijere imala razna iskustva sa bakšišem.

- Dešavalo se naravno, kako nije. Ja sam ranije pevala svadbe, a jedan kolega poznati je stavio bakšiš u džep, a to govori o ljudima kakvi su, pogotovo na romskim veseljima, iskreno imam i situacija da se bakšiš deli i sa vlasnicima klubova - dodala je Tina.

Tina je progovorila o karijere i novim pesmama.

- Super ide sve, snimila sam jedan duet, sada snimamo spot, sa Pavlom Petkovićem, momkom koji se takmiči u Pinkovim zvezdama - dodala je Tina za "Premijeru vikend specijal".

"Ne znam kako se Tina preziva"

Podsetimo, Aleksandra Radović rekla je u emisiji Goce Tržan da ne zna kako se preziva "koleginica Tina koja peva folk".

Pop zvezda aludirala je na Tinu Ivanović, a u rešavanju "enigme" pomogla joj je Goca.

Do ove teme su došle tako što je Aleksandra ispričala anegdotu sa parkinga, kad ju je nepoznati čovek pomešao upravo sa - Tinom.

Ja da uđem na parking, čujem: "Gospođice Tina!" Ja kao: "Koja Tina?" - počela je Aleksandra.

- Kako Tina, bre? - pitala ju je Goca Tržan.

- Ima Tina, koleginica, koja peva folk! - nastavila je Aleksandra.

"Bunda od nerca"?! - iznenađeno je pitala Goca.

- Koleginica Tina, sad ne znam kako se ona preziva - i dalje je nastavila Radovićeva, navodno ne znajući o kome se radi.

- Tina Ivanović? - pitala ju je Goca.

- Moguće da je Tina Ivanović... - rekla je Aleksandra.

