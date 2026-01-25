Slušaj vest

Sestra Bore Santane, Dragana, otvorila je vrata luksuzne vikendice svog brata, smeštene u Guncatima, naselju u opštini Knić, Šumadijski okrug.

Bora trenutno učestvuje u rijalitiju "Elita 9", a Dragana je otkrila detalje o njegovoj investiciji i poslovnim planovima vezanim

Vila poseduje bazen i veliko dvorište. Dragana je otkrila da je Bora vikendicu namenio za izdavanje, te da mu ovaj biznis donosi značajan prihod.

Dragana je otkrila koliko je Bora uložio u ovu vikendicu.

- Oko sto hiljada evra. Uložio je sam, stvorio je sve sa svojih deset prstiju. Nije nikakvu pomoć imao. Veoma se trudio da sve ovo napravi. Trenutno iznajmljuje ovu vikendicu, uglavnom leti. Veliki je odaziv ljudi, dosta ljudi iz intostranstva dolazi ovde.

Dragana je, takođe, pokazala i plac pored Borine vikendice, koji je danas u vlasništvu Milice Kemez, a koji je dobila neposredno pre stupanja u brak sa njenim Bratom Santanom, koji je većinski uložio novac u plac.

- To je bio jedan ceo plac, dok se Milica i on nisu razveli, pa je on ogradio. Imali su u planu da ovde gde je ograđeno sad oni borave, a na mestu je je Bora sagradio vikendicu, da tu naprave vrtić za životinje. Oni su to imali u planu, ali se desilo šta se desilo. Bora je Milici kupio ovaj plac, ali mislim da je ona u temelju učestvovala 30%, a on 70%. Ona ni ne dolazi na plac, mislim da je to trenutno ne zanima. Bora je pre nego što su se venčali, prepisao to na njeno ime, kako bi ona dobila kuću koja je trebalo da se izgradi. Ona sad ima nameru da proda plac, traži za njega sto hiljada evra.Mislim da te pare ne može da dobije, najveća svota novca koju može da dobije je trideset hiljada evra - kazala je Borina sestra.

"Postala je popularna preko njega"

Borina sestra nije imala lepe reči za bivšu snajku, Milicu Kemez.

- Koristila ga je. Postala je popularna preko njega. Svaku operaju joj je platio. Promenila je nekoliko automobila, propustovali su pola sveta, imali su sve. Šta se desilo, ja ne znam - rekla je Borina sestra, pa otkrila kad je on saznao da Milica ima drugog muškarca:

- Kad je potpisivao papire za razvod. On nije znao zbog čega je ona rešila da ode od njega. Ona se uvek vraćala njemu. Očigledno je da je od njega otišla jer je našla novog momka, inače Borinog druga. Verujem da se ona zaljubila i da je zbog toga otišla od Bore.

