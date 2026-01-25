Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica je aktuelni učesnik rijaliti programa "Elita 9", a njegova turbulentna veza sa Teodorom Delić izaziva veliku pažnju javnosti.

Jedna medijska ekipa posetila je Kotež gde se nalazi porodična kuća Macanovića u kojoj žive Nenadovi roditelji, majka Slavica i otac Tomislav.

Komšije Nenada Macanovića Bebice su o njegovoj porodici imali lepe reči, ali na Nenadov račun sasuli su kritike.

1/6 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica verio Teodoru Delić Foto: Printscreen

- Retko kada ga viđam kada je van rijalitija, ali poznajem ga. Dobar je komšija, išao je sa mojim bratom u školu i dobar je dečko. Imamo okej mišljenje, znamo njegovog oca i lepo mišljenje imamo o njemu i kada prođe uvek se javimo jedan drugom. Ne pratim "Elitu", nikada nisam pratio i ne znam šta da kažem. Uvek kada prođe se javi, ali sa devojkama ga nisam viđao – otkrio je komšija čija kuća se nalazi u blizini Nenadovog porodičnog doma, dok je žena ispred obližnje prodavnice žestoko “udarila“ na Bebicu.

- Krš od čoveka, znam ga samo preko televizora. Propustio je sve, ona devojka mu je sela na mozak, a bio je fin i dobar dečko. Ono je otpad od žene, a i on pored nje.

Komšija iz susedne ulice imao je lepe reči kako o Nenadu, tako i o njegovoj porodici.

- Otac i majka su vrh, mnogo su dobre komšije, a Nenad je isto dobar kao lebac. Bio je letos tu, sada je u “Eliti“. Znam ga od rođenja. On je ženskaroš šta drugo da očekujemo kad se čovek bavi ženama – dok je drugi komšija otkrio da ne poznaje aktuelnog učesnika “Elite“.

- Ne znam jer ne pratim televiziju i radim, pa sam više na poslu. Sve što mu se dešava šta da kažem? Ljubav je to, ona rastavlja i sastavlja. Ostalo nema šta, nemam komentar, jer to su mladi ljudi u emisiji koja je za mlade – rekao je on, dok je jedna gospođa na pešačkom prelazu prokomentarisala:

- Muka mi je od njega, nemojte me pitati za njega. Što me za tako bezobraznog čoveka pitate – žestoka je bila ona.

"Nula od čoveka i propast kuće"

1/10 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica napustio elitu Foto: Pink

Komšija koji živi u blizini istakao je da radi za Tomislava, oca Nenada Macanovića Bebice, ali je žestoko osuo paljbu po rijaliti učesniku.

- Pratim ga stalno, malo je ljigav. On sve ima, a ništa nema na kraju. Radim kod njegovog oca oluke i njegov otac ima sve i domaćin je, a znam mu i ćerku i oni su svi dobri, a samo Bebica ne valja. Veliki je haos bio kada je bio sa Miljanom, neću da pričam mnogo u javnosti. Sve što se dešava je blesavo, ko bi na sve to pristao što njemu radi Teodora? Niko normalan, pa da imam petoro dece na to sve ne pristajem! Sva tetovirana, kao k********* sa štajge, nije joj bre ni ta ravna. On nju folira i sa njom je radi koristi, tako je i Miljanu folirao. Viđam ga svaki dan, kad je van “Elite“, ima autobuse, kamione, avione, a na kraju nema ništa, nula od čoveka. Svi su dobri, ali on je propast kuće, da vam kažem iskreno to je ono kad uđe pacov u kuću i sve vam uništi. On je đubre, da nema svoje ja, nije dostojanstven, nije čovek, da se folira, a on tamo ulazi da bi vratio dugove – iskren je bio komšija.

Otac poseduje zgradu

Odmah preko puta porodične kuće nalazi se i zgrada, koju, kako je komšija otkrio poseduje Bebičin otac dok nam je još jedan komšija sve to potvrdio.

- Jeste, sa jedne strane imaju zgradu, a sa druge strane kuću. To je sve istina, oni su mnogo dobri ljudi – rekao je komšija.

kurir.rs/blic

Poslušajte zzanimljivosti o estradnjacima: