Nakon osam godina braka, Goga Gačić i Marko Gačić odlučili su da stave tačku na brak. Nakon razvoda, Goga je odlučila da se posveti svojim nastupima, ali i društvenom životu. Ona je u noćnom izlasku bila sa ozbiljnim frajerom, a sve je to objavila na svom profilu na Instagramu.

Naime, Gogi je u noćnom izlasku društvo pravio plesač Vladimir Todorović, s kojim se usnimila i okačila na Instagram stori.

Komentari su se nizali jedan za drugim, zbog toga što se na snimku vidi da Vladimir ljubi Gogu, pa se i grle dok sede jedno pored drugog, ali kako prenose domaći mediji oni se poznaju od ranije i zna se da su samo prijatelji.

"Marko se preselio kod nove partnerke"

Nakon što su se pevačica Goga Gačić i njen suprug pevač Marko Gačić oglasili zajedničkim saopštenjem u kom su obavestili javnost da su se razveli nakon osam godina, isplivale su nove tvrdnje o krahu braka. Navodno se Marko već uselio kod nove devojke, dok je Goga ostala da živi u kući njegovih roditelja.

– Marko se već neko vreme ne nalazi u porodičnom domu. Preselio se kod nove partnerke, dok je Goga sa decom ostala kod njegovih roditelja. Ona se maksimalno trudi da deca ne osete preveliki stres zbog razvoda, tvrdi izvor za domaće medije i dodaje da su Goga Gačić i Marko ostali u korektnim odnosima.

– Oni se čuju i dogovaraju oko obaveza vezanih za sina i ćerku. Tu nema svađa, bar kada su deca u pitanju, oboje su svesni da moraju da funkcionišu kao roditelji. Međutim, odnosi unutar šire porodice nisu tako harmonični. Marko sa svojim roditeljima trenutno nije u najboljim odnosima. Marko i roditelji su zahladili odnose, postoji dosta nerešenih stvari i tenzija. Uprkos svemu, oni su tu za decu i trude se da Gogi pomognu koliko mogu - zaključuje izvor i dodaje da Markova porodica ne prihvata to da je zbog druge devojke napustio suprugu i decu.

Goga koleginici htela da rasturi brak

Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.

