Sestra aktuelnog učesnika ''Elite 9" Bore Santane, Dragana, prokomentarisala je njegov ljubavni brodolom sa Milicom Kemez. Otkrila je da je njihovom ocu jako teško pao Miličin i Borin razvod.

- Ne znam šta se desilo sa Milicom, ali ona je govorila da voli Boru. Prvo su odložili svoje venčanje, a potom se venčanje desilo. Kad je potpisivao papire za razvod saznao je da ona ima drugog muškarca. On nije znao zbog čega je ona rešila da ode od njega. Ona se uvek vraćala njemu. Očigledno je da je od njega otišla jer je našla novog momka, inače Borinog druga. Verujem da se ona zaljubila i da je zbog toga otišla od Bore - jasna je bila Dragana.

- Koristila ga je. Postala je popularna preko njega. Svaku operaciju joj je Bora platio. Promenila je nekoliko automobila, proputovali su pola sveta, imali su sve. Šta se desilo, ja ne znam. Naš otac je veoma teško sve podneo, iskreno, kao i njegova žena. Meni nije teško palo, nisam je volela ni mrzela, poštovala sam je jer je bila sa mojim bratom. Bila mi je draga, ali je nisam volela. Otac je teško podneo. Imao je osam moždanih udara - istakla je potom Borina sestra za "Pink".

Pokazala Miličin plac i Borinu nekretninu pored

Dragana je pred kamerama pokazala plac, koji je danas u vlasništvu Milice Kemez, a o kom se naširoko priča, te potom i njegovu luks nekretninu koja je pored pomenutog placa.

- To je bio jedan ceo plac, dok se Milica i on nisu razveli, pa je on ogradio. Imali su u planu da ovde, gde je ograđeno sad, oni borave, a na mestu je je Bora sagradio vikendicu, da tu naprave vrtić za životinje. Oni su to imali u planu, ali se desilo šta se desilo - rekla je Borina sestra.

- Bora je Milici kupio ovaj plac, ali mislim da je ona u temelju učestvovala 30%, a on 70%. Ona ni ne dolazi na plac, mislim da je to trenutno ne zanima. Bora je pre nego što su se venčali prepisao to na njeno ime, kako bi ona dobila kuću koja je trebalo da se izgradi - objasnila je Dragana za "Pink".

- Ona sad ima nameru da proda plac, traži za njega sto hiljada evra. Mislim da te pare ne može da dobije, najveća svota novca koju može da dobije je trideset hiljada evra - kazala je Borina sestra potom.