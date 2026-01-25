Slušaj vest

Pevač Marko Bulat imao je turneju po Americi, a sada je progovorio o razdvojenosti od porodice. On je priznao da mu nije bilo lako.

Naime, Marko Bulat ističe da ga je daljina zbližila sa svojom porodicom.

- Još se navikavam na vremenske promene, spavam po četiri i po sata, ispunio sam neki svoj dečački san, obišao sam sve što sam hteo.

Marko je otkrio kako mu je protekla turneja:

- Bilo je zanimljivo, jedan član osoblja je plakao u Majamiju na mom nastupu, desila se nostalgija, setio se svega iz tog perioda pre 15, 20 godina, vraćali su me na binu, nisu mi dali da završim nastup - rekao je Marko pa je dodao:

- Moram da kažem da ja sada spadam u one starije pevače i bilo mi je jako lepo i da je publika uživala. Moram da kažem da sam praznike proveo tamo, bila je velika nostalgija što nismo zajedno, sada grlim dečicu, i uživam sa njima. Nije bilo lako, ali daljina nas je zbližila, hvala Bogu na telefonima pa smo se gledali bar tako. Ima jedna anagdota, moj sin je bio neposlušan i tašta mu je pripretila da mu neću doneti igračke, a on je rekao "Ne treba mi igračka, nek tata dođe"; dete od šest godina, šta je lepše od toga - dodao je Marko.

- Ove godine slavim 30 godina karijere, uspeha, i sada sam rešio da izbacim album, imam dve pesme snimljene, biće pesmama, spotova, samo lagano, a neki mi govore da bi trebalo i neki koncert da napravim, videćemo - rekao je Bulat.

Problemi u braku

Inače, u jednom trenutku Marko i Marija Bulat nedavno su se našli u centru skandala kada su jedno drugo optužili za nasilje, zbog čega je ona dobila i zabranu prilaska.

- Samo smo se dogovorili da se vidimo da popričamo, ali smo morali da sačekamo da ne budem uhapšena jer nisam smela da mu priđem - pričala je Marija za "Blic"

- Važno je da život ide dalje. Pun je iskušenja život, zajedno je lakše. Samoća je prokleta. Deca su mala, trebaju im i otac i majka, a trebamo i mi jedno drugom. Čovek sam koga zanima suština. Imaš problem, rešavaš problem. U mom životu nijedan problem nije rešio niko drugi sem mene - dodao je folker.

