Jedna od najatraktivnijih Zvezda Granda, Kristina Krstičević, nedavno je dospela u centar pažnje upravo zbog svog izgleda, jer mnogi tvrde da je Kristina kopija Ksenije Pajčin. Pevačica Ksenija Pajčin bila je simbol lepote, a i dan danas kada se pomene njeno ime, ono asocira na autentičnost i šarm koji je nosila.

„Nova Ksenija Pajčin“, „Ista pokojna Ksenija Pajčin“, „Toliko liči na Kseniju, neverovatno“, „Mnogo me je podsetila na Kseniju“, „Prelepo pevaš, ali me likom baš podsećaš na Kseniju“, samo su neki od komentara koji su se nizali na Kristinin račun.

Ksenija Pajčin važila za najlepšu pevačicu Foto: Kurir / Marina Lopičić, Printscreen

 Kristina se odmah oglasila, u neverici da je dobila toliku količinu komentara da podseća na ženu koja je bila simbol lepote.

- Ne mogu da dođem sebi od toliko komentara da ličim na pokojnu Kseniju Pajčin. Ona je bila žena ispred svog vremena, energija, ples, pesme, kraljica densa! Hvala vam! - poručila je pevačica vidno dirnuta.

Jedna od najatraktivnijih Zvezda Granda, Kristina Krstičević, nedavno je dospela u centar pažnje upravo zbog svog izgleda, jer mnogi tvrde da je Kristina kopija Ksenije Pajčin Foto: Printscreen

Ima dvoje dece i osam godina mlađeg muža

Kristina je posvećena supruga i majka dvoje dece koja van muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" živi porodičan život.

– Ja sam udata zena i majka dva predivna dečaka. Svi se našale sa mnom za moj dobar izgled jer kažu da imam dobrog muža i to mlađeg osam godina od mene. Ja se našalim isto i kažem: “ E, ljudi mlađe, slađe“- priča takmičarka i dodaje da joj komplimenti na račun izgleda prijaju.

