Srbija je večeras postala šampion Evrope. Naši Delfini su pobedili reprezentaciju Mađarske, velikog rivala u spektakularnom meču u Beogradskoj areni.

Cela zemlja slavi, a na društvenim mrežama oglašavaju se i naše poznate lilnosti, koje ne kriju ponos.

Ceca čestitala vaterpolistima

Među njima je i Ceca Ražnatović, koja je podelila snimak slavlja naših vaterpolista uz reči: "Bravo srpski sinovi!!! Ovako se voli Srbija!!! Vi ste ponos i svetlost! Bravo!"

Pored Cece, bivša učesnica "Zvezda Granda" i pevačica Viktorija Lučić i ove večeri je uz vaterpoliste Srbije, među kojima je i njen brat Nikola Lukić.

- Bila sam do sad na svakoj utakmici, pa naravno da ću biti i večeras. Ne samo u mog brata već i sve njegove saigrače. Navijamo jako večeras! - rekla je Viktorija i otkrila šta joj je brat rekao pred finale Evropskog prvenstva u vaterpolu.

- Srećan je kao i svi što su dogurali do samog kraja, ali kaže da nema opuštanja. Nikola mi je rekao da ciljaju na pobedu i da će sve dati od sebe da taj cilj i ostvare, ali i da je siguran da neće biti lako. Tako da idemo na pobedu, nema predaje. Svi jedva čekamo da startuje utakmica i nadamo se da ćemo večeras slaviti, a ja pevati (smeh) - otkrila je pevačica.

