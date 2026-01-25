Slušaj vest

Jelena Karleuša je rešila da hladne zimske dane u Beogradu zameni odmorom u Dubaiju, na koji je otišla sa ćerkama. Međutim, drama je ni na ovoj egzotičnoj desitnaciji nije zaobišla.

Pop diva je pre nekoliko dana prijavila svog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je, ušao u stan na Dedinju, u kojem muzička zvezda živi sa naslednicama i tom prilikom zamenio brave na objektu, što je ona prijavila policiji.

JK o drami

Karleuša je nakon dolaska u Beograd za Kurir progovorila o nemilom događaju.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to uradio. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali do toga nije došlo. Ovo je veliki stres, kako za mene, tako i za decu. Svedoci ste da ja mira nemam ni dva dana - rekla je Karleuša.

Ona je potom zamolila medije da se, kada je reč o njenom bivšem suprugu, za sve informacije obrate direktno njemu.

- Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg supruga pitate njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave - poručila je pop diva za Kurir.

Prijavila upad policiji

Jelena je u večeri drame u stanu na Dedinju potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, o čemu je prvi pisao Kurir, navodeći da je Tošić "upao" u stan.

- Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Oglasio se advokat Duška Tošića

Ovim povodom se oglasio se i Nikola Premović, advokat Duška Tošića.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan - piše u saopštenju.

