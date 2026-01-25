Slušaj vest

Jelena Karleuša stigla je pravo sa aerodroma u svoj stan na Dedinju.

Njen bivši suprug predao je ključeve stana, pa je ona bez drame i problema, automobilom iz garaže pravo ušla u stan. Tetka Danijela je već bila u stanu, pa je nakratko izašla i u garaži pokupila Jelenine, Atinine i Nikine stvari.

Pop zvezda je odmah nakon dolaska obišla stan, kako bi se uverila da je sve na mestu posle Duškovog nasilnog ulaska.

Naš paparaco uslikao je Jelenu na ivici suza na prozoru stana, a ona se zatim povukla i navukla zavesu, kako bi ostatak večeri provela sa porodicom.

JK o drami

Podsetimo, Karleuša je nakon dolaska u Beograd za Kurir progovorila o nemilom događaju.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to uradio. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali do toga nije došlo. Ovo je veliki stres, kako za mene, tako i za decu. Svedoci ste da ja mira nemam ni dva dana - rekla je Karleuša.

Ona je potom zamolila medije da se, kada je reč o njenom bivšem suprugu, za sve informacije obrate direktno njemu.

- Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg supruga pitate njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave - poručila je pop diva za Kurir.

