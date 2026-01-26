Slušaj vest

Jelena Karleuša vratila se u Srbiju zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom, nakon nekoliko burnih dana i stresa koji je doživela od strane bivšeg supruga Duška Tošića.

Foto: Damir Dervišagić

Naša ekipa sačekala je pop zvezdu u kasnim večernjim časovima na beogradskom aerodromu. Jelena nije krila da joj je skandal sa Tošićem, koji joj je upao u u stan i zamenio brave, ali i izbacio njene mačke i kućne pomoćnice, teško pao, pa je jedva suzdržavala suze.

Koje su najnovije informacije koje imaš o haosu koji ti je napravio bivši suprug?

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava.

Zašto je Duško napravio ovaj incident? Da li znaš razlog ovakvog ponašanja?

- Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu.

Foto: Damir Dervišagić

Kako su Atina i Nika sve ovo podnele?

- Pobegle su tamo. Jako im je neprijatno i potresle su se jako oko svega. Vi ste svedoci da mi je život takav i da mi je karma takva da ja mira nemam ni dva dana.

Ispalo je kao da je Duško čekao da odeš na odmor kako bi ti napakostio na ovaj način.

- Molim vas da sve što je vezano za mog bivšeg muža, šta radi i kako postupa, pitate baš njega. Ako ne njega, vidim da ima advokata koji voli da se slika i daje izjave.

Ali on novinarima koji su bili ispred kuće, zove policiju.

- Vama novinarima? On vama, neko njemu i tako. Ne brinite, ima i za vas ko da se bori.

Foto: Damir Dervišagić, Marko Karović

Kako si uopšte saznala da je Duško promenio brave i nasilno ušao u kuću?

- Javili su mi ukratko šta se dešava, ali se situacija vrlo brzo rešila. Vraćam se u tu kuću. Gde bih se vratila?

Da li ćeš podneti tužbu protiv njega?

- Nisam ga još tužila. Tek sam sletela, još ne znam šta se dešava, idem ka kući. Iz Dubaija sam bila primorana da pozovem policiju da ih obavestim o tome da je neko nasilno zamenio brave. I to se brzo rešilo, kako treba, mirno i kulturno. Meni je žao i što ste vi sada kasno ovde i što moram da odgovaram na ova pitanja umesto o mojoj karijeri, muzici i nekim lepim stvarima. To mi je karma. Nema mira za mene.

Kako si uspela da zaštitiš ćerke od svega ovoga što se pisalo prethodnih dana?

- Kako da zaštitim Atinu i Niku? Ne mogu da zaštitim ni sebe, ni decu svih ovih godina. One su već velike devojčice. Jedino razgovorom, sa puno strpljenja... Govorila sam im dok smo išli ovamo, šta da kažu ako ih nešto pitate. One su pobegle, šta će deca?

Foto: Damir Dervišagić

Jesu li one pokušale da malo urazume svog tatu?

- Kada je reč o mom bivšem mužu, ja stvarno ne bih da trošim vreme, mi smo se inače razveli. Živim u stanu koji pripada deci i meni, i to je sve što treba da kažem na tu temu. Sve ostalo je jedna nepotrebna egzibicija.

Duško se medijima obraća samo preko advokata.

- Kada je reč o Duškovom advokatu, mislim da želi da bude popularan, da se slika i daje izjave za medije. Ali od sada, ni on više neće davati nikakve izjave. I to smo rešili. Sve se da rešiti u životu, samo sa malo dobre volje.

Advokat Nikola Premović tvrdi da je Duško vlasnik stana i da je sve troškove alimentacije isplatio, odnosno da su njegovi troškovi prema deci nula dinara. Šta ti kažeš na to?

- Kažem da njegov advokat treba sada da gleda, gde ćemo mi otići posle ovog razgovora sa vama.

Ipak, deluje da Duško ne bi još uvek platio alimentaciju da ti nisi o tome javno progovorila.

- Puno majki imaju probleme ove vrste koji se meni desio, i sa promenom brave, upadima... Uz dužno poštovanje muškarcima, uvek ću biti na strani žena koje u ovoj zemlji konačno štiti zakon. Tako da sam glasnogovornik toga da žene, pogotovo samohrane majke kao ja, treba da imaju zaštitu od države. I kada neko ko je sudski dobio presudu da mora da plaća alimentaciju, a ne radi to, da država reaguje i pomaže. Zahvala sam državi Srbiji koja na taj način štiti žene.

Čini mi se da Duška i dalje jako štediš bez obzira na sve loše što ti je uradio.

- Zbog Atine i Nike. Ovo su neke privatne stvari, totalno je sve ovo bilo nepotrebno.

Ko ti je od kolega pružio podršku u ovim teškim danima?

- Ljudi neće u ove stvari da se mešaju, jer je privatno. Jako je škakljivo i neprijatno. Videla sam intervjue od nekoliko mojih kolega i žene su jako lepo odreagovale, hvala svima. Ljudi su se više nego ja potresli oko ovoga, a ja znam kako da rešim problem.

Foto: Damir Dervišagić

Dara Bubamara je u isto vreme kad i ti bila u Dubaiju. Priča se da je pobegla kad te je videla.

- Pobegla od mene ovako slatke? Nisam je videla. Žao mi je što nije prišla da se pozdravi sa mnom. Ne bih joj ništa uradila.

Vojaž je objavio novi spot koji je kopija tvog spota za pesmu "Benga".

- On je poznat kao moj veliki fan i obožavalac mog lika i dela. Svakako da je bolje da u meni ima uzor, nego u ovima s kojima snima duete, s raznim nanogicama i krindž pevačicama. Ja sam svakako dobra inspiracija.

Kada slušamo novu pesmu "Kartije"?

- Htela sam pet dana odmora i nisam uspela. Vraćamo se sada da radim na tome.

Kurir.rs

