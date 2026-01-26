Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Lili Stevanović oglasila se i otkrila detalje o novom dečku Milice Kemez koji je diplomata, te demantovala navode da je vdoteljka započela vezu sa njim pre venčanja sa Borom Santanom.

Bora Santana nedavno je javno optužio Milicu da je tokom njihove veze bila u emotivnim odnosima sa njegovim prijateljima, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Nakon navoda da je Milica započela vezu sa Borinim prijateljem još pre njihovog venčanja, sada se tim povodom oglasila i bivša rijaliti učesnica Lili Stevanović, bliska prijateljica Milice Kemez.

Milica Kemez Foto: ATA images, Printscreen/Instagram

Lili je oštro demantovala tvrdnje koje je iznela Borina sestra, ističući da su optužbe potpuno netačne.

- To je takva laž. Ja sam Milicu čak pitala mesec dana pred venčanje da li je sigurna u svoju odluku, a ona se čak i naljutila što je to pitam. Jako je ružno to što je Borina sestra rekla, nek se drži Pariza i to je to. Lažima ne može povratiti ljubav, ako ljubav ne postoji - rekla je Lili.

Ona je dodatno objasnila da muškarac o kojem se govori nije Borin blizak prijatelj, već samo poznanik.

- To nije Borin drugar. Pa ja bih ga videla makar jednom za šest godina da je to istina. Bora i on su se upoznali svega osam meseci pred venčanje. Kao prijatelj njihove kuće nikada nisam videla tog čoveka na slavama. On radi u diplomatiji, znam ga od ranije, divan je mladić i pravi gospodin - dodala je Stevanovićeva.

Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Tokom razgovora dotakla se i izjave Borinog oca, koji je naveo da je zbog problema između Bore i Milice imao čak osam infarkta, na šta je Lili reagovala sarkastično.

- Pa on treba da ide u Ginisovu knjigu rekorda. Kako osam? Na trećem se umire, on je vanserijski slučaj - rekla je Lili u emisiji na Red televiziji.

