24 GODINE STARIJI BIZNISMEN JE PREVARIO SA DRUGARICOM: Sve mu oprostila i sad sa bogatim mužem uživa u Kini - pohvalila se WC sa najlepšim pogledom
Aleksandra Subotić sa svojim 24 godine starijim mužem Predragom Pecom Raspopovićem trenutno boravi u Kini. Ona se odatle oglasila i na svojim mrežama pokazala u kakvom luksuzu uživa.
Aleksandra ne krije da voli život na visokoj nozi, što joj muž i omogućava, a sada je podelila snimak iz luksuznog hotela u kojem je uživala u belom vinu.
Oni su potom posetili Kantonski toranj, jedan od najviših tornjeva na svetu, visok oko 600 m.
Oprostila mu prevaru
Podsetimo, pre nekoliko godina javnost je brujala o Pecinoj prevari. Biznismen je tada imao aferu sa Aleksandrinom najboljom drugaricom Majom Marinković sa kojom je putovao i na mrežama javno pokazivao ljubav.
Nakon nekog vremena, Aleksandra je mužu sve oprostila, a o skandalu više nije govorila.
"Puna sam kao brod"
Pričalo se da Aleksandra ima stanove na više lokacija, ali ona ističe da bi rado ispričala sve ali da ne sme.
- Ispašće da sam puna kao brod a i jesam, kaže kroz osmeh pa nastavlja:
- Ako se poredim sa tom rijaliti branšom ja sam najuspešnija u tom domenu i ponosna sam na to što sam se otrgla i što ne moram više da ulazim. Lepo živim ali dosta se trudim i nadam se da ću jednog dana stići da svetskih zvezda. Ja volim da pričam šta sve imam ali mi ne daju. Volela bih da imam stan u Crnoj Gori ali u kompleksu gde je Novak Đoković jer tamo imam osećaj kao da nisam u Crnoj Gori ali sve ostalo je ostalo u aut. Imala sam neko negativno iskustvo sa Novakom ali ne želim da podelim zbog deteta.
Subotićeva je svoj život promenila iz korena.
- Kada su deca u pitanju maksimalno sam posvećena i vaspitavam ih na drugačiji način od Srba. Želim da im usadim da je sve moguće i da budu ambiciozni, da znaju šta žele, razmazila sam ih. Evo moja Magdalena priča sa svima tu što prodaju, kulturna i ljubazna je, to svi mogu da potvrde. Želim da mi deca razmišljaju pozitivno. Sa druge strane sina koji je baš mali sam zaposlila kod Pecine drugarice. Postao je takav da mi traži 4 igračke dnevno, baca mi se i pravi scene kada neću da kupim. Sada bude pet šest sati u toj prodavnici, slaže magnete ali se oseća korisno i kada zaradi igračku to mu je doživljaj, ali i dalje sve traži.