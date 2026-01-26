Slušaj vest

Aleksandra Subotić sa svojim 24 godine starijim mužem Predragom Pecom Raspopovićem trenutno boravi u Kini. Ona se odatle oglasila i na svojim mrežama pokazala u kakvom luksuzu uživa.

Aleksandra ne krije da voli život na visokoj nozi, što joj muž i omogućava, a sada je podelila snimak iz luksuznog hotela u kojem je uživala u belom vinu.

Oni su potom posetili Kantonski toranj, jedan od najviših tornjeva na svetu, visok oko 600 m.

Oprostila mu prevaru

Podsetimo, pre nekoliko godina javnost je brujala o Pecinoj prevari. Biznismen je tada imao aferu sa Aleksandrinom najboljom drugaricom Majom Marinković sa kojom je putovao i na mrežama javno pokazivao ljubav.

Nakon nekog vremena, Aleksandra je mužu sve oprostila, a o skandalu više nije govorila.

"Puna sam kao brod"

Pričalo se da Aleksandra ima stanove na više lokacija, ali ona ističe da bi rado ispričala sve ali da ne sme.

- Ispašće da sam puna kao brod a i jesam, kaže kroz osmeh pa nastavlja:

- Ako se poredim sa tom rijaliti branšom ja sam najuspešnija u tom domenu i ponosna sam na to što sam se otrgla i što ne moram više da ulazim. Lepo živim ali dosta se trudim i nadam se da ću jednog dana stići da svetskih zvezda. Ja volim da pričam šta sve imam ali mi ne daju. Volela bih da imam stan u Crnoj Gori ali u kompleksu gde je Novak Đoković jer tamo imam osećaj kao da nisam u Crnoj Gori ali sve ostalo je ostalo u aut. Imala sam neko negativno iskustvo sa Novakom ali ne želim da podelim zbog deteta.

