Aleksandra Radović nedavno nije mogla da se seti prezimena koleginice Tine Ivanović, iako joj je svojevremeno pevala prateće vokale. Tina je potom za Aleksandru rekla da se folira, dok se pop pevačica sve vreme nije oglašavala na ovu temu.

- Sveti Pajsije je govorio: "Najveća rana čoveku je ako nije voljen. A najbolja terapija je da on voli, ne očekujući ništa zauzvrat. Voli i kada boli! Tada se dešava čudo!" - pisalo je u objavi koja je osvanula na profilu Aleksandre Radović.

Aleksandra Radović



Nije znala ko je Tina

Aleksandra Radović je ispričala kod Goce Tržan kako ju je jedan čovek na parkingu potpuno pogrešno oslovio, zamenivši je s folk pevačicom Tinom Ivanović.

- Hoću da uđem na parking, čovek me gleda i kaže: "Gospođice Tina!" Ja, kao, koja Tina... - počela je Aleksandra Radović, dok je Goca Tržan pokušavala da pogodi o kojoj koleginici je reč.

- Kako, Tina, bre - uzviknula je Goca, ne skrivajući iznenađenje.

- Ima Tina, koleginica koja peva folk - objasnila je Radovićeva, dodajući detalje cele situacije.

- "Bundu od nerca" - pokušala je da se seti Goca.

- Koleginica Tina, ne znam kako se preziva - nastavila je Aleksandra.

- Tina Ivanović, "Pokloni mi bundu od nerca", ona? - nastavila je Goca, vidno začuđena.

- Moguće da je Tina Ivanović. Crnu kosu ima, da. Kaže: "Gospođice Tina", ja kao: "Šta priča ovaj, koja Tina, ko si ti?" - završila je pevačica, opisujući koliko ju je situacija zbunila i nasmejala.

Aleksandra Radović - Doček Nove godine

Tina poručivala: "Meni je sve ovo smešno"

Tina je otvoreno govorila o tome kako je doživela ceo slučaj, ističući da ju je situacija iznenadila, ali ne i povredila.

- Meni je to tako smešno, iskreno. Šta reći?! Ja ne volim da hvalim samu sebe, ali moram reći da ja volim da slušam pesme Aleksandre Radović. Kad god sam se našla sa svojim društvom, nikad nisam krila da volim nju kao pevačicu, da volim da je slušam - ljubazno objašnjava Tina, a na pitanje da li Aleksandru, osim kao izvođača, ceni i kao čoveka, imala je spreman odgovor.

TINA IVANOVIĆ U PROGRAMU UŽIVO DALA OGLAS Živela u 2000 kvadrata, sada ima jak razlog da proda svoju vilu OTKRILA DA LI SE RAZVODI

- E, pa sad... Nebitno. Ne bih o tome. Sve ono što je rekla, to govori o njoj, zaključite sami. Mi se lično nikada nismo upoznale, ali... Ja znam njeno prezime i ime. Mislim da se na onom snimku vidi sve šta je i kako je, to je foliranje na maks! Moram da pohvalim i pozdravim Gocu Tržan, ona je kraljica jedna - rekla je za "Pink" Tina.