Ponos srpskog sporta, Dušan Mandić, MVP finala Evropskog prvenstva u vaterpolu, osvajač zlatne medalje, veliki je i van bazena.

Dušan zajedno sa svojom suprugom Slađom u svom vlasništvu ima luksuzne apartmane u Tivtu, a u kome dva noćenja tokom sezone koštaju 540 evra. Kako se može pročitati na poznatom sajtu za iznajmljivanje nekretnina, Mandićev objekat se nalazi na nekoliko koraka od plaže Ponta Seljanova i crkve Svetog Save, nudi sezonski bazen na otvorenom i klimatizovani smeštaj sa balkonom i besplatnim wi-fi internetom.

Privatni parking je dostupan u okviru objekta. Gostima je na raspolaganju i terasa, pogled na grad, prostor za sedenje, flat-screen televizor sa satelitskim kanalima, potpuno opremljena kuhinja sa frižiderom i mašinom za sudove, kao i sopstveno kupatilo sa bideom i besplatnim toaletnim priborom. U sklopu svake jedinice se nalazi sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i papučama. Popularne znamenitosti u blizini objekta uključuju sledeće: plažu Waikiki Tivat, Gradsku plažu i crkvu Svetog Save.

Porodični biznis - Dušan Mandić

Kako saznajemo od jednog od njegovih zaposlenih u objektu, Dušan je i više nego dobar gazda.