Slušaj vest

Ponos srpskog sporta, Dušan Mandić, MVP finala Evropskog prvenstva u vaterpolu, osvajač zlatne medalje, veliki je i van bazena.

Dušan zajedno sa svojom suprugom Slađom u svom vlasništvu ima luksuzne apartmane u Tivtu, a u kome dva noćenja tokom sezone koštaju 540 evra. Kako se može pročitati na poznatom sajtu za iznajmljivanje nekretnina, Mandićev objekat se nalazi na nekoliko koraka od plaže Ponta Seljanova i crkve Svetog Save, nudi sezonski bazen na otvorenom i klimatizovani smeštaj sa balkonom i besplatnim wi-fi internetom.

Privatni parking je dostupan u okviru objekta. Gostima je na raspolaganju i terasa, pogled na grad, prostor za sedenje, flat-screen televizor sa satelitskim kanalima, potpuno opremljena kuhinja sa frižiderom i mašinom za sudove, kao i sopstveno kupatilo sa bideom i besplatnim toaletnim priborom. U sklopu svake jedinice se nalazi sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i papučama. Popularne znamenitosti u blizini objekta uključuju sledeće: plažu Waikiki Tivat, Gradsku plažu i crkvu Svetog Save.

Porodični biznis - Dušan Mandić Foto: Booking.com

Kako saznajemo od jednog od njegovih zaposlenih u objektu, Dušan je i više nego dobar gazda.

- Dušan i Slađa su gazde za poželeti. Zaista sve najlepše o njima imam da kažem. Oni radnicima i van sezone, kada ovde nema posla, svima daju po pola plate, a i uredno smo prijavljeni, iako to ne moraju da rade. Stvarno ne znam da li je Dušan bolji kao čovek ili kao vaterpolista - ispričao nam je sagovornik.

Ne propustiteOstali sportoviDUŠAN MANDIĆ MVP FINALA: Srpski as obeležio meč za zlato sa četiri postignuta gola
Dušan Mandić, Vaterpolo
StarsŠAMPION U BAZENU, A KAKAV NJUH TEK IMA ZA BIZNIS: Zgrće milione na CG primorju, za 2 noćenja 540 €! Nasledio imanje dede Titovog vojnika i pravi lovu (FOTO)
dusan.jpg
StarsDUŠAN MANDIĆ ZGRĆE MILIONE OD PRIVATNOG BIZNISA! Dva noćenja kod vaterpoliste 540 evra: Zaposleni razvezali jezik, a evo kako izgleda luksuzna imovina (FOTO)
22.jpg
Stars"JA SAM DUŠAN MANDIĆ, A OVO JE MOJ PORODIČNI BIZNIS!" Zgrće MILIONE na CG primorju, 2 noćenja 540 €! ZAPOSLENI RAZVEZALI JEZIK
dm.jpg
StarsNIKOLA ROKVIĆ POKAZAO ŠTA MU JE POKLONIO JEDAN OD OLIMPIJACA! Zauvek će imati USPOMENU na slavlje sa našim sportistima (FOTO)
Nikola Rokvić na proslavi